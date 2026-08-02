Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița

Steaua - CSM Slatina 1-2. Roș-albaștrii au început cu stângul noul sezon competițional, iar eșecul din prima etapă i-a iritat pe suporteri.

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Prezenți pe Stadionul Steaua și protestând la începutul partidei, pe fondul nerezolvării problemei legate de dreptul de promovare, suporterii din Peluza Sud le-au ținut morală jucătorilor la finalul meciului pierdut.

Steaua - CSM Slatina 1-2 . Dezamăgire mare în rândul suporterilor roș-albaștri

După protestul din prima parte a partidei, suporterii au intrat în peluză unde au continuat să-și exprime nemulțumirea față de cei din conducerea clubului.

„Alături de europenii ce își apără drepturile și identitatea / Până când nu vom deveni cu toții minoritatea” și „Armata ne minte”, au fost două dintre bannerele afișate în peluză, pe parcursul jocului.

La final, jucătorii au mers în fața galeriei, așa cum obișnuiesc la fiecare meci, însă o parte dintre suporterii i-au mustrat pe aceștia pentru debutul cu eșec, informează gsp.ro.

Fostul rapidist Alexandru Albu, ținta suporterilor în Ghencea

Alexandru Albu, jucător trecut pe la Rapid în urmă cu câteva sezoane, a ajuns în Ghencea în această vară, după despărțirea de Unirea Slobozia.

Acesta fost înjurat la finalul jocului de către suporteri, după ce a intrat pe teren în tricoul cu numărul 23, trimitere la anul de înființare a rivalei Rapid (1923), al cărei suporter declarat este.

Ulterior, Daniel Oprița a comentat momentul dintre fani și jucători:

„Numai la asta nu mă ducea pe mine mintea, că are Albu 23… O să-i schimbăm numărul acum, probabil. Numai la asta nu mă gândeam eu acum. E mai bine că nu știam eu ce număr are Albu și ce reprezintă el”.

Albu are numărul 23 la Steaua

Alexandru Albu: „Vedem de ani de zile chestiile astea...”

Întrebat dacă intenționează să plece de la echipă după acest incident, unde chiar suporterii i-au sugerat acest lucru, Albu a transmis:

„N-a fost nimic, când sunt în teren nu aud ce se strigă, mă concentrez la joc. (n.r. - Te gândești să pleci?) Am contract, sunt aici, îmi fac treaba, de aia am venit. Restul... Nu bag în seamă.

Au dreptul lor, eu dau totul pentru echipă. Credeți că-și mai au rostul? Vedem de ani de zile chestiile astea... Ne-am obișnuit cu ele, nu mă deranjează cu absolut nimic”, a spus Alexandru Albu, conform digisport.ro.

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