Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete +7 foto
Suporteri România
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 12:23
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 12:41
  • TURCIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că cele 2.130 de bilete puse în vânzare pentru suporterii „tricolori” au fost epuizate în 20 de secunde!
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, care are o capacitate de 43.445 de locuri.

Telenovela Perica a ajuns la final Dinamo a anunțat despărțirea de atacant » Mesajul croatului
Telenovela Perica a ajuns la final Dinamo a anunțat despărțirea de atacant » Mesajul croatului
Telenovela Perica a ajuns la final Dinamo a anunțat despărțirea de atacant » Mesajul croatului

TURCIA - ROMÂNIA. Au fost vândute toate cele 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”

FRF a anunțat, prin intermediul unui comunicat pe pagina de Facebook a echipei naționale, că toate cele 2.130 de bilete puse la dispoziție suporterilor români s-au vândut în 20 de secunde!

Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului!

La momentul punerii în vânzare 3700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, se arată în comunicatul FRF de pe site-ul oficial.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

FOTO. Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Galerie foto (7 imagini)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
+7 Foto
Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Los Angeles.jpg
Los Angeles.jpg

Galerie foto (6 imagini)

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

„Nici mama lui nu-l place" Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea"
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place" Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea"
„Nici mama lui nu-l place" Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea"
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
turcia echipa nationala a romaniei baraj cupa mondiala romania cm 2026 sold out
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Superliga
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Tenis
18:40
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Știri ultima oră
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
23:14
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
21:59
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Golul „dinozaurilor” VIDEO.  Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
