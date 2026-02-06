TURCIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că cele 2.130 de bilete puse în vânzare pentru suporterii „tricolori” au fost epuizate în 20 de secunde!

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, care are o capacitate de 43.445 de locuri.

TURCIA - ROMÂNIA. Au fost vândute toate cele 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”

FRF a anunțat, prin intermediul unui comunicat pe pagina de Facebook a echipei naționale, că toate cele 2.130 de bilete puse la dispoziție suporterilor români s-au vândut în 20 de secunde!

„Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului!

La momentul punerii în vânzare 3700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, se arată în comunicatul FRF de pe site-ul oficial.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

FOTO. Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport