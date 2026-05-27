Biletul Zilei XBets.ro din 27 mai 2026 este constituit din 3 selecții din partida Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala Conference League 2025/2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

* articol publicitar

Meciul se joacă pe Red Bull Arena din Leipzig, începând cu ora 22:00. Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Italia cu Maurizio Mariani la centru.

Biletul Zilei XBets.ro – cota 2.75

Crystal Palace câștigă finala – cota 1.48

Total Goluri: peste 1,5 – cota 1.39

Total cartonașe: peste 3,5 – cota 1.40.

Crystal Palace este favorita finalei Champions League

Încă de la începutul competiției Crystal Palace a fost considerată una dintre favorite, iar cei care au pariat antepost pe acest rezultat ar încasa un câștig consistent în cazul în care englezii s-ar impune.

Londonezii nu au început bine competiția. Ei au terminat grupa pe locul 10 cu 3 victorii, o remiză și 2 înfrângeri. În fazele eliminatorii au eliminat pe Zrinski, AEK Larnaca, Fiorentina și Shakhtar. Rayo Vallecano a terminat pe locul al 5-lea cu 4 victorii, 1 remiză și o înfrângere. În optimi a trecut de Samsunspor, în sferturi de AEK Atena, iar în semifinale de Strasbourg.

Cele două echipe se află la prima finală europeană. Performanța lui Crystal Palace este cu atât mare cu cât echipa este la prima participare într-o competiție europeană majoră. Londonezii au mai participat în Cupa Intertoto în 1998. Rayo este la a doua participare în Cupa UEFA. Spaniolii au mai jucat în ediția din 2000/2001.

Crystal Palace a terminat pe 15 în Premier League, iar Rayo Vallecano pe 8 în LaLiga. Ele nu au obținut participare în competițiile europene, așa că finala capătă o importanță și mai mare. Pentru că vine dintr-un campionat mult mai echilibrat, Crystal Palace pornește cu prima șansă în această finală.

PONT: Crystal Palace vs Rayo Vallecano – Crystal Palace câștigă finala – cota 1.48

Cele două echipe au marcat aproape meci de meci

Crystal Palace a avut un final de sezon mai puțin reușit în Premier League. Londonezii nu au câștigat în ultimele 7 etape. În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, ei au avut prestații bune și au reușit să înscrie în 15 din ultimele 20 de meciuri oficiale. Mai mult, în 8 dintre ultimele 20 de partide ei au marcat cel puțin 2 goluri. În Conference League performanțele au fost și mai bune. În cele 6 meciuri din Grupă Crystal Palace a înscris de 11 ori, iar în cele 8 meciuri din fazele eliminatorii a reușit 13 goluri.

Rayo Vallecano a terminat sezonul cu o serie de 7 meciuri fără înfrângere în LaLiga (3 victorii). Madrilenii au reușit să marcheze în 17 din ultimele 20 de meciuri oficiale. În grupa Conference League echipa lui Andrei Rațiu a marcat 13 goluri, iar în cele 6 meciuri din fazele eliminatorii a înregistrat 9 reușite, cu un singur meci în care nu a înscris. În aceste condiții, avem toate șansele să vedem cel puțin două goluri în această finală.

PONT: Crystal Palace vs Rayo Vallecano – Total Goluri: Peste 1,5 – cota 1.39

Meciul va fi unul de o mare intensitate

Cele două echipe vor fi foarte motivate în acest meci. Pe lângă șansa unui trofeu european, învingătoarea va primi și un loc în Grupa UEFA Europa League. De aceea, intensitatea duelurilor va fi una care va excede de multe ori limitele regulamentului.

Crystal Palace este o echipă foarte disciplinată. În ultimele 5 meciuri oficiale fotbaliștii antrenați de Oliver Glasner au primit doar 5 cartonașe galbene. În ultimele 5 meciuri oficiale, spaniolii au primit 10 cartonașe galbene. Cum Maurizio Mariani este un arbitru destul de intransigent, ne așteptăm să fie darnic cu sancțiunile, în ciuda recomandărilor UEFA. De aceea minim 4 cartonașe în meci nu pare a fi prea multe.

PONT: Crystal Palace vs Rayo Vallecano – Peste 3,5 cartonașe – cota 1.40

Vizitează XBets.ro pentru alte ponturi pariuri și informații despre finala Conference League!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport