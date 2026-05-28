Turneul de Grand Slam de la Roland Garros a intrat în runda a doua. Surprizele nu s-au lăsat așteptate.

Elena Rybakina și Jasmine Paolini, două dintre favoritele turneului, au părăsit întrecerea din turul al doilea.

Biletul Zilei XBets.ro din 28.05 2026 este construit în jurul favoriților și sperăm să fim ocoliți de eventuale rezultate surpriză.

Biletul Zilei XBets.ro – cota 2.85 din tenis – 28 mai 2026

Meci Pronostic Cotă R. Collignon vs B. Shelton 2 1.48 V. Mboko vs K. Siniakova 1 1.34 A. Rinderknech vs M. Berrettini Peste 3,5 seturi 1.44

Raphael Collignon vs Ben Shelton

Belgianul Raphael Collignon (62 ATP) are o serie destul de bună pe zgură, cu 8 victorii din ultimele 10 meciuri. El a câștigat Challenger-ul de la Monza și a pierdut finala de la Bordeaux. În primul tur la French Open a trecut lejer de australianul Aleksandar Vukic, dar va avea o misiune dificilă în turul al doilea împotriva numărului 5 ATP, americanul Ben Shelton.

Shelton nu a început prea bine sezonul pe zgură. A câștigat la Munchen, dar la Roma, Madrid și Hamburg a ieșit din primul tur. Pe zgura de la Paris l-a învins în primul tur pe spaniolul D. Merida Aguilar, finalist la București. În turul al doilea are în față un adversar care joacă 75% din mingile pe primul serviciu, dar care are o rată foarte mare de duble greșeli și greșeli neforțate.

PONT: R. Collignon vs B. Shelton – 2 (victorie Shelton) – cota 1.48

Victoria Mboko vs Katerina Siniakova

Canadiana Victoria Mboko (5 WTA) este una dintre cele mai în formă jucătoare de tenis. Chiar dacă a pierdut în primul tur la Madrid și a renunțat să joace la Roma, ea a jucat finală la Strasbourg și a atins sferturi de finală la Indian Wells și Miami. În primul tur de la Paris, Mboko a trecut lejer de Nikola Bartunkova, colega ei de generație, o jucătoare în ascensiune.

Katerina Siniakova este o foarte bună jucătoare de dublu. Evoluțiile ei în meciurile de simplu sunt inconstante. Totuși, a ajuns în sferturi la Indian Wells, în turul 3 la Madrid și turul al doilea la Roma. Jucătoarea din Cehia a trecut destul de greu în primul tur de Simona Waltert (91 WTA).

PONT: V. Mboko vs K. Siniakova – 1 (victorie Mboko) – cota 1.34

Arthur Rinderknech vs Matteo Berrettini

Meciul dintre Arthur Rinderknech și Matteo Berrettini, care va începe după ora 21:15 se anunță unul foarte echilibrat, chiar dacă francezul este pe locul 25 în clasamentul ATP, iar italianul doar pe 105. Sezonul 2026 este unul foarte dificil pentru Rinderknech care a reușit foarte greu să lege două victorii consecutive. În primul tur acesta a trecut lejer de austriacul Jurij Rodionov.

Italianul Berrettini a câștigat 6 din cele 12 meciuri jucate pe zgură în acest sezon. În primul tur la Roland Garros a avut un test dificil cu maghiarul Fucsovics care a câștigat primul set. În următoarele italianul și-a valorificat calitățile și s-a impus destul de lejer. Meciul în care adversarul său va fi sprijinit de spectatori, va fi unul dificil, în care, cel mai probabil, fiecare jucător își va adjudeca cel puțin un set.

PONT: A. Rinderknech vs M. Berrettini – peste 3,5 seturi – cota 1.44

