Profită FCSB? Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a luat adio de la echipă: „A venit momentul să mergem pe drumuri diferite”

Aldair Ferreira (28 de ani) și-a luat rămas-bun de la FC Botoșani, după doi ani și jumătate petrecuți la echipă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aldair a fost pe lista FCSB-ului în perioada de mercato din iarnă, când roș-albaștrii căutau soluții pentru mijlocul terenului.

Aldair Ferreira și-a luat adio de la FC Botoșani: „A venit momentul să mergem pe drumuri diferite”

„Dragi fani ai Botoșaniului, vă mulțumesc pentru acești doi ani și jumătate petrecuți împreună. Am trecut prin momente dificile, dar și prin multe momente fericite.

Vă mulțumesc pentru afecțiunea voastră! Faceți parte din povestea mea, dar a venit momentul să mergem pe drumuri diferite. Am trăit momente incredibile și mi-a plăcut foarte mult să joc fotbal aici”, a notat Aldair, pe rețelele de socializare.

Fotbalistul ajunsese la FC Botoșani în ianuarie 2024 și a adunat 81 de meciuri, în care a marcat de patru ori și a oferit o pasă decisivă.

Valeriu Iftime, finanțatorul formației moldovene, spunea că ar fi dispus să îl lase să plece doar pentru o sumă importantă, în jur de 500.000 de euro, în perioada în care a fost dorit de FCSB, conform digisport.ro.

Despărțirea lui Aldair vine după finalul sezonului pentru FC Botoșani, care a fost eliminată din barajul pentru Conference League de FCSB, scor 3-4 după prelungiri.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a anunțat recent că vrea să aducă mai mulți jucători străini, inclusiv un mijlocaș central.

„ Aduc şase jucători străini. Doi i-am ales deja. Nu se ştie deocamdată. Va fi sigur un mijlocaş central, după aia o să mai vedem.

Numai străini, în România nu mai găseşti jucători”, a spus recent Gigi Becali.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport