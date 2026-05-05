Biletul Zilei XBets.ro Marți, 05.05.2026 – Bet Builder cota 4.25 Arsenal vs Atletico Madrid

În această seară vom afla prima finalistă din acest sezon al Champions League.

După ce în tur au terminat la egalitate, scor 1-1, Arsenal Londra și Atletico Madrid joacă meciul decisiv pe Emirates Stadium, de la ora 22:00.

* articol publicitar

Biletul Zilei XBets.ro a fost creat cu ajutorul funcției Bet Builder cu selecții din acest meci care se anunță foarte interesant. Pariul a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet pentru o cotă 4.25.

Biletul Zilei XBets.ro 5 mai 2026 – Bet Builder cota 4.25

Total șuturi pe poartă – sub 9,5

Fiecare echipă va avea peste 1,5 mingi salvate de portari

Julian Alvarez – peste 0,5 șuturi pe poartă

Meci încrâncenat între Arsenal și Atletico Madrid

Cel mai probabil, meciul din această seară va fi unul mai închis decât cel din tur. Pentru că orice greșeală va fi greu de îndreptat, cele două echipe se vor concentra pe organizare. Și aici trebuie să recunoaștem că ambii antrenori sunt experți. Dacă Simeone vede fotbalul în acest fel, Arteta și-a schimbat și el abordarea în ultimele două luni.

Arsenal a fost o echipă spumoasă, cu un fotbal plin de entuziasm. Din acest motiv a fost considerată una dintre favoritele la câștigarea trofeului. Trupa londoneză a confirmat în Grupă. Ea a terminat cu 8 victorii și un golaveraj 23-4. Începând cu luna martie, rezultatele „tunarilor” nu au mai fost cele cu care își obișnuiseră suporterii. O serie de 8 meciuri în care au înscris doar 6 goluri i-au pus în situația de a rata obiective importante. În ultimul meci de campionat au învins cu 3-0 pe Fulham și au luat un avans de 2 puncte în fruntea Premier League.

Atletico joacă mult mai exuberant decât ne-a obișnuit. Madrilenii marchează în mod obișnuit 2 goluri în campionat, dar în această seară lucrurile vor sta altfel, chiar dacă echipa are un moral bun după ce și-a asigurat prezența în viitoarea ediție a Champions League. În concluzie, în această seară se întâlnesc două dintre echipele cu sisteme defensive bine puse la punct, iar ocaziile de gol vor fi destul de rare. De altfel, întregul bilet a fost conceput pe ideea de echilibru între cele două echipe.

PONT: Arsenal Londra vs Atletico Madrid – Sub 9,5 șuturi pe poartă – cota 1.54

Portarii celor două echipe sunt în mare formă

Arsenal și Atletico Madrid au unii dintre cei mai buni portari din lume. Spaniolul Raya dă siguranță porții tunarilor. Spre exemplu, în meciul tur el a avut 3 intervenții decisive. Deși echipa sa nu a fost în cea mai bună formă, el a păstrat poarta neatinsă în 5 din ultimele 10 meciuri.

Cel mai probabil, în poarta lui Atletico va sta slovenul Oblak, unul dintre cei mai constanți portari ai ultimilor ani. Performanțele lui Atletico se leagă în mare măsură de evoluțiile acestuia. Chiar dacă Simeone va miza pe conaționalul Juan Musso, situația va sta la fel de bine pentru echipa sa.

Cum cele două echipe luptă pentru prezența în finala competiției, cel mai probabil portarii vor avea de lucru în această seară. Intervențiile lor ar putea fi cele care vor decide echipa care va merge la Budapesta.

PONT: Arsenal vs Atletico Madrid: Fiecare echipă va avea peste 1,5 mingi salvate de portari – cota 1.55

Speranțele madrilenilor se leagă de Julian Alvarez

Argentinianul Julian Alvarez are un sezon senzațional în Champions League. În cele 14 meciuri jucate a marcat 10 goluri și a oferit 4 pase decisive. De altfel, el este cel care a înscris golul de 1-1 din tur. Paradoxal, deși a apărut în 29 de meciuri de campionat, el a reușit doar 8 goluri și 4 assist-uri. Trebuie să ținem cont că a stat mai puțin în teren din cauza sistemului de rotație al lui Simeone.

J. Alvarez este un bun finalizator, dar se implică și în combinații. În mod clar, el este desemnat de „Cholo” Simeone să execute loviturile libere sau eventualele penalty-uri, astfel că sunt șanse bune ca acesta să expedieze cel puțin un șut pe poarta adversă.

PONT: Arsenal vs Atletico Madrid: J. Alvarez – peste 0,5 șuturi pe poartă – cota 1.60

Vizitează XBets.ro pentru mai multe cote și ponturi Champions League!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!