Becali, anti-Bolojan Ce s-a întâmplat azi în Parlament, unde patronul FCSB a fost să voteze moțiunea de cenzură

Astăzi se decide soarta Guvernului Bolojan, iar Gigi Becali a explicat cum va vota.

Votul pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva lui Ilie Bolojan a început în jurul orei 13:00.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a ajuns la Parlament și a dezvăluit unde se pozițonează.

Gigi Becali este deputat în Parlamentul României. Inițial, din partea AUR, în prezent, neafiliat vreunui partid.

Gigi Becali, la moțiunea de cenzură anti-Bolojan : „Am un vot și am venit să-l exercit”

„Votăm moțiunea. Normal, d-aia am venit, altfel de ce veneam? Dar să vedem dacă...

Să vedem, se ține de cuvânt? Eu cred că trece. V-am spus de George Simion, nu? Se ține de cuvânt? Niciodată nu știi.

Eu am și eu un singur vot și am venit să-l exercit. Nu știu eu cine-i premier, cine va fi premier. Hai, mă, vedeți-vă de treabă cu tâmpenile astea, mă. Ce Georgescu premier?

Băi, sunteți și voi oamenii, în toată firea. Văd pe la televizor Georgescu premier. Ăla săracul e cu un picior în partea aialaltă și voi îl faceți premier”, a spus Becali, conform romaniatv.net.

Becali a spus că nu a fost contactat de nimeni pentru a i se spune cum să voteze. „Nu m-a contactat nimeni. Nu știu, nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea”.

Patronul de la FCSB a fost întrebat dacă partidul AUR ar trebui să intre la guvernare. A fost ferm: „Ce să facă, mă? Niciodată în viața lor nu vor fi la guvernare!”.

Moțiunea PSD-AUR a fost numită „Stop planului Bolojan” și a fost semnată de 254 de parlamentari. Împreună, PSD și AUR au 219 voturi.

Pentru a demite Guvernul era nevoie de votul a 233 din totalul de 464 de parlamentari.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, astfel că Guvernul Bolojan a picat

