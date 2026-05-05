Becali, anti-Bolojan Ce s-a întâmplat azi în Parlament, unde patronul FCSB a fost să voteze moțiunea de cenzură
Diverse

Becali, anti-Bolojan Ce s-a întâmplat azi în Parlament, unde patronul FCSB a fost să voteze moțiunea de cenzură

alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 14:21
  • Astăzi se decide soarta Guvernului Bolojan, iar Gigi Becali a explicat cum va vota.
  • Votul pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva lui Ilie Bolojan a început în jurul orei 13:00.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a ajuns la Parlament și a dezvăluit unde se pozițonează.

Gigi Becali este deputat în Parlamentul României. Inițial, din partea AUR, în prezent, neafiliat vreunui partid.

Gigi Becali, la moțiunea de cenzură anti-Bolojan: „Am un vot și am venit să-l exercit”

„Votăm moțiunea. Normal, d-aia am venit, altfel de ce veneam? Dar să vedem dacă...

Să vedem, se ține de cuvânt? Eu cred că trece. V-am spus de George Simion, nu? Se ține de cuvânt? Niciodată nu știi.

Eu am și eu un singur vot și am venit să-l exercit. Nu știu eu cine-i premier, cine va fi premier. Hai, mă, vedeți-vă de treabă cu tâmpenile astea, mă. Ce Georgescu premier?

Băi, sunteți și voi oamenii, în toată firea. Văd pe la televizor Georgescu premier. Ăla săracul e cu un picior în partea aialaltă și voi îl faceți premier”, a spus Becali, conform romaniatv.net.

Becali a spus că nu a fost contactat de nimeni pentru a i se spune cum să voteze. „Nu m-a contactat nimeni. Nu știu, nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea”.

Patronul de la FCSB a fost întrebat dacă partidul AUR ar trebui să intre la guvernare. A fost ferm: „Ce să facă, mă? Niciodată în viața lor nu vor fi la guvernare!”.

Moțiunea PSD-AUR a fost numită „Stop planului Bolojan” și a fost semnată de 254 de parlamentari. Împreună, PSD și AUR au 219 voturi.

Pentru a demite Guvernul era nevoie de votul a 233 din totalul de 464 de parlamentari.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, astfel că Guvernul Bolojan a picat

Citește și

Cristi Chivu, de la Reșița la Milano Gazzetta dello Sport dezvăluie povestea nespusă despre antrenorul lui Inter: „Vine, depune o floare, apoi pleacă”
Campionate
13:04
Cristi Chivu, de la Reșița la Milano Gazzetta dello Sport dezvăluie povestea nespusă despre antrenorul lui Inter: „Vine, depune o floare, apoi pleacă”
Citește mai mult
Cristi Chivu, de la Reșița la Milano Gazzetta dello Sport dezvăluie povestea nespusă despre antrenorul lui Inter: „Vine, depune o floare, apoi pleacă”
Povestea noului rege din snooker  FOTO. Wu Yize, triumf dramatic la Crucible: „Părinții mei sunt adevărații campioni”. A trăit într-o cameră fără ferestre
Snooker
11:39
Povestea noului rege din snooker FOTO. Wu Yize, triumf dramatic la Crucible: „Părinții mei sunt adevărații campioni”. A trăit într-o cameră fără ferestre
Citește mai mult
Povestea noului rege din snooker  FOTO. Wu Yize, triumf dramatic la Crucible: „Părinții mei sunt adevărații campioni”. A trăit într-o cameră fără ferestre

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
gigi becali aur psd vot ilie bolojan motiune de cenzura
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share