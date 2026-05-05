„Suporterii au uitat” Nicolescu le-a răspuns fanilor și a explicat de ce Dinamo a fost forțată să schimbe sigla! Ce probleme erau cu cea veche

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a răspuns criticilor fanilor cu privire la noua siglă a „câinilor”, care urmează să fie implementată de la 1 iulie.

Numeroși suporteri ai lui Dinamo și-au exprimat nemulțumirea după schimbarea anunțată de Andrei Nicolescu.

La câteva ore distanță, PCH, galeria lui Dinamo a postat pe paginile de socializare imaginea cu președintele „câinilor” de la prezentarea noii embleme și l-au transformat în clovn.

Andrei Nicolescu: „Suporterii au uitat că au simțit nevoia”

Prezent în emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport, Nicolescu le-a răspuns suporterilor și a oferit detalii despre procesul de rebranding.

„Nevoia se simțea cu mult înainte de a ajunge eu la Dinamo. Inclusiv suporterii au simțit nevoia, au încercat să facă lucrul ăsta, dar se pare că au uitat.

Procesul a durat un an și 4-5 luni, nu e ceva de pe azi pe mâine. La acest proces au participat jurnaliști, legende, fanii lui Dinamo, cei din Peluză, acționari, oameni din club.

Toți au participat la crearea și la identitatea acestei sigle. Fiecare și-a exprimat opinia despre cum vede Dinamo, ce înseamnă Dinamo, care sunt amintirile, multe chestiuni care țin de un proces corect de rebranding.

Am făcut un clip care spune povestea acestei identități, care spune povestea trecutului, prezentului și viitorului lui Dinamo. Nu e doar un simbol, e dârzenia cu care Dinamo a trecut peste momentele grele.

Ne așteptam, știam din toate sursele că toate rebrandingurile au fost lovite de un val de reacții negative la început.

Știam că, fiind clubul mai mare, reacțiile vor fi și mai mari, dar, ulterior, lumea se va așeza. Va începe să vadă noua identitate în context, nu ca o poză pe un perete alb.

Cred că văzându-l în mișcare, pe un fular, pe tricou, pe stadion, percepția e altfel”, a spus Andrei Nicolescu.

„Sigla veche nu era 100% a noastră”

Președintele executiv al „câinilor” a explicat și de ce Dinamo a trebuit să facă această schimbare majoră, susținând că UEFA impune participantelor în cupele europene să aibă control total asupra emblemei, lucru care nu se întâmpla cu logo-ul actual.

„Trebuie să lăsăm lucrurile să se decanteze. Am pregătit din toate punctele de vedere creșterea lui Dinamo. Și o participare în cupele europene impunea un astfel de demers.

În ultimii ani s-au schimbat regulile și toate echipele care participă în Europa trebuie să dețină propria identitate vizuală. Cea veche nu era 100% a noastră. E un proces natural, nu e pe repede înainte, forțat.

Procesul anterior, în care fiecare își dădea cu părerea, a fost un fiasco total.

Acum a fost inclus un profesionist care să se ocupe de acest lucru și să-și facă un chestionar din care să extragă cele mai importante elemente pe care acești stakeholderi ai lui Dinamo le percep.

Ăsta a fost procesul, așa se face, nu cu mai multe sigle de ales. Atunci totul o ia razna, sunt mult prea multe opinii”, a declarat Nicolescu la Prima Sport.

