Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”

Publicat: 05.05.2026, ora 09:28
  • U Craiova - Dinamo 2-1. Verdict clar după analiza oficială a CCA: golul din minutul 90 al lui Nsimba este regulamentar.
  • Kyros Vassaras a precizat că intervenția VAR nu era justificată în această fază, însă a subliniat în același timp că arbitrul asistent Adrian Vornicu a comis o eroare clară prin nesemnalizarea unui ofsaid evident

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a explicat în detaliu de ce reușita lui Steven Nsimba din minutul 90, care a decis derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, a fost validată corect.

Kyros Vassaras, despre ofsaidul mare nesemnalizat de Adrian Vornicu: „Din păcate, nu a fost detectat de arbitrul asistent numărul doi

Concluzia sa se bazează pe interpretarea protocolului VAR și pe delimitarea fazei de atac (APP), care, în acest caz, s-a resetat după o posesie prelungită a oltenilor.

Totuși, aceeași analiză conține și pasajul care mută responsabilitatea erorii inițiale în mod direct asupra tușierului Adrian Vornicu, pe care l-a numit „arbitrul asistent numărul doi”, pentru că era pe partea opusă băncilor de rezervă.

„Cum mult timp înainte ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție afară din joc care, din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul doi”, a precizat șeful CCA, Kyros Vassaras, cu trimitere la Adrian Vornicu.

Dialog în camera VAR: „Ofsaid. Vine din poziție”. ”Și mie mi s-a părut”

Cu alte cuvinte, ofsaidul a fost evident și este recunoscut oficial, însă nu a fost sancționat la momentul potrivit. Cu toate că arbitri din camera VAR, Călin Popa (Pitești) și Lucian Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe), l-au informat pe centralul Szabolcs Kovacs că Nsimba a venit din poziție de ofsaid.

”Gol valabil! Într-adevăr, a fost un ofsaid înainte, dar este cu trei APP-uri înainte sau două două minim”, i-au transmis arbitri video arbitrului din teren.

Explicațiile lui Kyros Vassaras despre golul controversat marcat de Nsimba

Kyros Vassaras a explicat motivul pentru care VAR nu putea interveni să anuleze golul pentru ofsaidul neobservat cu 40 de secunde înainte de asistenul Adrian Vornicu.

„Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune respinge mingea în direcția coechipierului său, care apoi o pasează la câțiva metri distanță de un jucător al Craiovei.

Dacă în acest moment jucătorul Craiovei ar fi trimis imediat mingea în față către un coechipier, care se afla în interiorul sau în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, atunci, deoarece s-a marcat un gol, arbitrul VAR l-ar fi chemat pe arbitru pentru a revedea faza la monitor.

Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă.

Din cauză că echipa în apărare nu a avut controlul clar al mingii, adversarii ar fi marcat un gol în același APP și golul ar fi trebuit anulat pentru poziția afară din joc a atacantului.

Chiar și în acest scenariu, dacă mingea este jucată înapoi și în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, nu înseamnă neapărat sfârșitul APP-ului.

Totuși, din contră, faza continuă, iar echipa în atac preia posesia mingii. Începe APP.

O posesie lungă a mingii urmează fără ca echipa să înceapă un atac direct spre suprafața de pedeapsă adversă. Au avut loc 9 pase consecutive, dintr-o parte în alta a mijlocului terenului, și chiar înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac.

Conform protocolului VAR, APP poate avea loc chiar și după ce o echipă a avut o perioadă lungă de posesie a mingii, când avansează clar cu mingea către suprafața de pedeapsă adversă.

Prin urmare, este necesar un nou APP să înceapă în condițiile menționate anterior, având în vedere că situația cu pasele dintre jucători nu are loc aproape de suprafața de pedeapsă adversă.

Ulterior, un jucător din echipa aflată în atac trimite o pasă lungă la nivelul golului (noul APP), mingea parcurge aproximativ 25 de metri, iar un jucător din echipa din apărare, fără a fi sub presiunea adversarului, pasează mingea înapoi către adversar”, a explicat Vassaras.

Imaginile îl contrazic pe șeful arbitrilor, jucătorul dinamovist a încercat să blocheze prin alunecare o minge trimisă înspre careu, nu a fost o pasă greșită la adversar.

„Decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă”

Președintele CCA a continuat analiza: „După aceasta, echipa în atac creează o altă situație și marchează un gol fără să fi comis nicio altă abatere sau offside în noul APP. Golul a fost marcat după aproape 40 de secunde în total, după faza de offside din minutul 89:36.

Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR nu are voie să intervină pentru nicio altă posibilă abatere înaintea acestui nou APP”, a declarat Kyros Vassaras, citat de frf.ro.

VIDEO. Golul marcat de Nsimba în U Craiova - Dinamo 2-1

