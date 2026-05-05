Povestea noului rege din snooker  FOTO. Wu Yize, triumf dramatic la Crucible: „Părinții mei sunt adevărații campioni”. A trăit într-o cameră fără ferestre
Wu Yize, campion mondial la snooker (FOTO: IMAGO)
Snooker

Povestea noului rege din snooker FOTO. Wu Yize, triumf dramatic la Crucible: „Părinții mei sunt adevărații campioni”. A trăit într-o cameră fără ferestre

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 15:19
  • Wu Yize (22 de ani) a devenit al doilea cel mai tânăr campion mondial din istoria snookerului.
  • În finala competiției de la Teatrul Crucible, chinezul l-a învins dramatic pe Shaun Murphy (43 de ani), scor 18-17. A fost nevoie de frame decisiv!

Până anul trecut, China nu avea niciun campion mondial la snooker. Acum se poate mândri cu doi: Xintong Zhao (2025) și Wu Yize (2026).

„Du-te dracului, omule!” VIDEO. Scene incredibile pe terenul de tenis! Și-a făcut praf racheta și a lovit scaunul arbitrului: „O porcărie!”
Citește și
„Du-te dracului, omule!” VIDEO. Scene incredibile pe terenul de tenis! Și-a făcut praf racheta și a lovit scaunul arbitrului: „O porcărie!”
Citește mai mult
„Du-te dracului, omule!” VIDEO. Scene incredibile pe terenul de tenis! Și-a făcut praf racheta și a lovit scaunul arbitrului: „O porcărie!”

Wu Yize, noul campion mondial la snooker

Wu s-a mutat în Marea Britanie la 16 ani și, inițial, a locuit împreună cu tatăl său într-un apartament fără ferestre din Sheffield. Era atât de mic încât cei doi împărțeau patul.

Chinezul a devenit jucător profesionist în 2021 și a fost numit „Debutantul Anului” după primul său sezon.

22 de ani și 202 zile
este vârsta la care Wu Yize a devenit al doilea cel mai tânăr campion mondial din istorie. Recordul este deținut de Stephen Hendry, care avea 21 de ani în 1990

Wu participase la Campionatul Mondial și în 2023 și 2025, însă a obținut prima sa victoria abia la ediția din acest an. A venit chiar în fața unui compatriot, 10-2 cu Lei Peifan.

I-a mai eliminat pe Mark Selby (13-11) și Hossein Vafaei (13-8), iar în ultimele faze ale competiției a demonstrat că își poate stăpâni emoțiile în cele mai complicate momente: i-a învins în frame decisiv pe veteranii Mark Allen (17-16) și Shaun Murphy (18-17).

500.000 de lire sterline
primește Wu Yize pentru triumful de la Campionatul Mondial de snooker. Shaun Murphy încasează 200.000 de lire sterline

Wu Yize, victorie dramatică în fața lui Shaun Murphy

Wu conducea cu 13-12 la startul ultimei sesiuni. Duelul a fost foarte echilibrat, chinezul a fost egalat de patru ori, însă nu l-a lăsat niciodată pe Murphy să treacă în față.

Shaun a avut prima șansă în frame-ul decisiv, însă a pierdut poziția și a fost nevoit să joace la siguranță. După o scurtă luptă tactică, englezul s-a trezit în situația de a efectua o lovitură dificilă și i-a lăsat adversarului său ocazia de a băga bila roșie în buzunarul central.

Nu a fost o lovitură ușoară, însă Wu a arătat curaj și a reușit-o. Nu a mai plecat de la masă! A bifat un break de 85 și a obținut victoria.

32 de break-uri
de peste 50 de puncte au reușit Wu Yize și Shaun Murphy în finala de la Crucible. Trei dintre ele au fost de peste 100 de puncte

Wu Yize: „Părinții mei sunt adevărații campioni”

La vârsta de 11 ani, Wu Yize a fost dus de tatăl său la Academia Internațională de Biliard Yushan pentru a fi evaluat de antrenorul australian Roger Leighton.

11 ani mai târziu, tânărul jucător i-a avut alături de părinții săi în momentul în care a cucerit cel mai important trofeu din snooker.

„Sunt atât de fericit că am reușit să joc așa astăzi. Am jucat pentru familia mea, pentru mine și pentru China. Părinții mei sunt adevărații campioni.

De când am luat decizia să renunț la școală, tata mi-a fost alături. Și mama a trecut prin multe de-a lungul anilor, a stat mai mult în spital, a sacrificat totul pentru mine. Ei sunt sursa puterii mele și îi iubesc foarte mult.

Nu pot mulțumi suficient fanilor, indiferent pe cine susțineți, dragostea pentru snooker este reciprocă. Vreau doar să dorm bine! De la a doua sesiune m-am simțit nervos, așa că acum vreau să mă duc la culcare!”, a declarat Wu, citat de wst.tv.

Wu Yize și părinții săi (FOTO: IMAGO) Wu Yize și părinții săi (FOTO: IMAGO)
Wu Yize și părinții săi (FOTO: IMAGO)

Shaun Murphy: „Nu eu am pierdut finala, Wu a câștigat-o

La rândul său, Murphy a ținut un discurs emoționant. A fost a patra finală pierdută de englez la Crucible (2009, 2015, 2021 și 2026). A fost campion o singură dată, în 2005.

„A fost un meci extraordinar, a avut de toate. Wu este unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-am văzut vreodată.

Am jucat împotriva lui în China în acest sezon și, după meci, am spus că va deveni campion mondial, doar că mi-aș fi dorit să nu se întâmple chiar astăzi! Mă bucur pentru el, dar sunt distrus pentru mine”, a afirmat Murphy.

Nu simt că am pierdut finala, Wu a câștigat-o. Nu aș fi putut să mă străduiesc mai mult și sunt foarte mândru de felul în care am jucat. Shaun Murphy, vicecampion mondial

Citește și

„Suporterii au uitat” Nicolescu le-a răspuns fanilor și a explicat de ce Dinamo a fost forțată să schimbe sigla! Ce probleme erau cu cea veche
Superliga
10:21
„Suporterii au uitat” Nicolescu le-a răspuns fanilor și a explicat de ce Dinamo a fost forțată să schimbe sigla! Ce probleme erau cu cea veche
Citește mai mult
„Suporterii au uitat” Nicolescu le-a răspuns fanilor și a explicat de ce Dinamo a fost forțată să schimbe sigla! Ce probleme erau cu cea veche
„E o problemă cu Borza” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă în privința fundașului de la Rapid: „Face greșeli care nu prea se fac”
Superliga
09:59
„E o problemă cu Borza” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă în privința fundașului de la Rapid: „Face greșeli care nu prea se fac”
Citește mai mult
„E o problemă cu Borza” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă în privința fundașului de la Rapid: „Face greșeli care nu prea se fac”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Shaun Murphy snooker cm snooker yize wu
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share