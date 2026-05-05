Povestea noului rege din snooker  FOTO. Wu Yize, triumf dramatic la Crucible: „Părinții mei sunt adevărații campioni”. A trăit într-o cameră fără ferestre

Wu Yize (22 de ani) a devenit al doilea cel mai tânăr campion mondial din istoria snookerului.

În finala competiției de la Teatrul Crucible, chinezul l-a învins dramatic pe Shaun Murphy (43 de ani), scor 18-17. A fost nevoie de frame decisiv!

Până anul trecut, China nu avea niciun campion mondial la snooker. Acum se poate mândri cu doi: Xintong Zhao (2025) și Wu Yize (2026).

Wu Yize, noul campion mondial la snooker

Wu s-a mutat în Marea Britanie la 16 ani și, inițial, a locuit împreună cu tatăl său într-un apartament fără ferestre din Sheffield. Era atât de mic încât cei doi împărțeau patul.

Chinezul a devenit jucător profesionist în 2021 și a fost numit „Debutantul Anului” după primul său sezon.

22 de ani și 202 zile este vârsta la care Wu Yize a devenit al doilea cel mai tânăr campion mondial din istorie. Recordul este deținut de Stephen Hendry, care avea 21 de ani în 1990

Wu participase la Campionatul Mondial și în 2023 și 2025, însă a obținut prima sa victoria abia la ediția din acest an. A venit chiar în fața unui compatriot, 10-2 cu Lei Peifan.

I-a mai eliminat pe Mark Selby (13-11) și Hossein Vafaei (13-8), iar în ultimele faze ale competiției a demonstrat că își poate stăpâni emoțiile în cele mai complicate momente: i-a învins în frame decisiv pe veteranii Mark Allen (17-16) și Shaun Murphy (18-17).

500.000 de lire sterline primește Wu Yize pentru triumful de la Campionatul Mondial de snooker. Shaun Murphy încasează 200.000 de lire sterline

Wu Yize, victorie dramatică în fața lui Shaun Murphy

Wu conducea cu 13-12 la startul ultimei sesiuni. Duelul a fost foarte echilibrat, chinezul a fost egalat de patru ori, însă nu l-a lăsat niciodată pe Murphy să treacă în față.

Shaun a avut prima șansă în frame-ul decisiv, însă a pierdut poziția și a fost nevoit să joace la siguranță. După o scurtă luptă tactică, englezul s-a trezit în situația de a efectua o lovitură dificilă și i-a lăsat adversarului său ocazia de a băga bila roșie în buzunarul central.

Nu a fost o lovitură ușoară, însă Wu a arătat curaj și a reușit-o. Nu a mai plecat de la masă! A bifat un break de 85 și a obținut victoria.

32 de break-uri de peste 50 de puncte au reușit Wu Yize și Shaun Murphy în finala de la Crucible. Trei dintre ele au fost de peste 100 de puncte

Wu Yize: „Părinții mei sunt adevărații campioni”

La vârsta de 11 ani, Wu Yize a fost dus de tatăl său la Academia Internațională de Biliard Yushan pentru a fi evaluat de antrenorul australian Roger Leighton.

11 ani mai târziu, tânărul jucător i-a avut alături de părinții săi în momentul în care a cucerit cel mai important trofeu din snooker.

„Sunt atât de fericit că am reușit să joc așa astăzi. Am jucat pentru familia mea, pentru mine și pentru China. Părinții mei sunt adevărații campioni.

De când am luat decizia să renunț la școală, tata mi-a fost alături. Și mama a trecut prin multe de-a lungul anilor, a stat mai mult în spital, a sacrificat totul pentru mine. Ei sunt sursa puterii mele și îi iubesc foarte mult.

Nu pot mulțumi suficient fanilor, indiferent pe cine susțineți, dragostea pentru snooker este reciprocă. Vreau doar să dorm bine! De la a doua sesiune m-am simțit nervos, așa că acum vreau să mă duc la culcare!”, a declarat Wu, citat de wst.tv.

Wu Yize și părinții săi (FOTO: IMAGO)

Shaun Murphy: „Nu eu am pierdut finala, Wu a câștigat-o ”

La rândul său, Murphy a ținut un discurs emoționant. A fost a patra finală pierdută de englez la Crucible (2009, 2015, 2021 și 2026). A fost campion o singură dată, în 2005.

„A fost un meci extraordinar, a avut de toate. Wu este unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-am văzut vreodată.

Am jucat împotriva lui în China în acest sezon și, după meci, am spus că va deveni campion mondial, doar că mi-aș fi dorit să nu se întâmple chiar astăzi! Mă bucur pentru el, dar sunt distrus pentru mine”, a afirmat Murphy.

Nu simt că am pierdut finala, Wu a câștigat-o. Nu aș fi putut să mă străduiesc mai mult și sunt foarte mândru de felul în care am jucat. Shaun Murphy, vicecampion mondial

