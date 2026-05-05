„Degeaba avem VAR" Gică Popescu, reacție dură după eroarea de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „Dacă arbitrii vor să greșească, o fac oricum"
Gheorghe Popescu FOTO: Raed Krishan
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 12:35
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 12:36
  • Gică Popescu (58 de ani), fost mare internațional român și acționar majoritar la Farul, a comentat eroarea de arbitraj de la meciul U Craiova - Dinamo, încheiat 2-1.
  • Oficialul Farului a criticat arbitrii din camera VAR, care nu au intervenit la golul decisiv marcat de Nsimba în prelungiri.

Asistentul Adrian Vornicu nu a semnalizat poziția evidentă de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei, Steven Nsimba, la începutul fazei care a precedat golul victoriei pe care l-a înscris în prelungiri.

Gică Popescu, reacție dură după eroarea de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „Degeaba avem VAR”

„Din păcate, anul acesta a fost presărat cu multe, multe greșeli de arbitraj. Foarte multe! Și ceea ce este și mai îngrijorător este că eu am senzația că degeaba avem VAR.

Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri. La Farul, avem atâtea exemple încât, dacă le-aș lua pe fiecare în parte, nu mi-aș face decât rău.

Și iată că suntem într-o situație delicată și din cauza acestor greșeli de arbitraj. Deci, nu înțeleg de ce avem VAR, dacă nu au curajul să intervină atunci când arbitrii de centru greșesc!

Vorbesc la modul general, nu mă refer strict la meciul de aseară. Noi suntem pățiți la Farul și nu o singură dată. Mă întreb: De ce avem VAR?! Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte, pentru că nu-mi fac decât rău. Dar, de ce avem VAR, dacă nu intervine atunci când greșesc centralii? Sezonul acesta au fost foarte multe greșeli de arbitraj care, din păcate, influențează locul în clasament”, a spus Popescu, potrivit prosport.ro.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (3).jpg
Gică Popescu a afirmat că erorile de arbitraj influențează clasamentul. 

Ceea ce am observat este că sunt mai mereu aceleași echipe în favoarea cărora se greșește. Ar trebui să faceți o analiză și să vedeți că ceea vă spun este adevărat. Se greșește mai tot timpul în favoarea lor.

Aici, noi n-avem nicio putere. Noi, dacă ieșim, primim amenzi și ne suspendă. Asta este o chestiune care vă aparține vouă, presei, și trebuie să luați atitudine, pentru că nu se mai poate!

Nu se poate să fie făcut clasamentul pe greșeli de arbitraj, nu e normal!”, a mai spus Gică Popescu.

Brigada de arbitri de la meciul U Craiova - Dinamo 2-1

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs
  • Asistenți: Marica Mihai Marius și Vornicu Adrian
  • VAR: Popa Cătălin
  • AVAR: Rusandu Lucian

Clasamentul în play-off

EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova745
2. U Cluj742
3. CFR Cluj740*
4. Dinamo734
5. Rapid732
6. FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

EchipaMeciuriPuncte
7. FCSB736
8. UTA Arad733*
9. FC Botoșani732
10. Csikszereda730*
11. Oțelul Galați729
12. Farul Constanța725*
13. Petrolul Ploiești724
14. Hermannstadt721*
15. Unirea Slobozia721*
16. Metaloglobus712
*beneficiază de rotunjire

