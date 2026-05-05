Gică Popescu (58 de ani), fost mare internațional român și acționar majoritar la Farul, a comentat eroarea de arbitraj de la meciul U Craiova - Dinamo, încheiat 2-1.

Oficialul Farului a criticat arbitrii din camera VAR, care nu au intervenit la golul decisiv marcat de Nsimba în prelungiri.

Asistentul Adrian Vornicu nu a semnalizat poziția evidentă de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei, Steven Nsimba, la începutul fazei care a precedat golul victoriei pe care l-a înscris în prelungiri.

„Din păcate, anul acesta a fost presărat cu multe, multe greșeli de arbitraj. Foarte multe! Și ceea ce este și mai îngrijorător este că eu am senzația că degeaba avem VAR .

Dacă arbitrii vor să greșească, o fac cu șapte VAR-uri. La Farul, avem atâtea exemple încât, dacă le-aș lua pe fiecare în parte, nu mi-aș face decât rău.

Și iată că suntem într-o situație delicată și din cauza acestor greșeli de arbitraj. Deci, nu înțeleg de ce avem VAR, dacă nu au curajul să intervină atunci când arbitrii de centru greșesc!

Vorbesc la modul general, nu mă refer strict la meciul de aseară. Noi suntem pățiți la Farul și nu o singură dată. Mă întreb: De ce avem VAR?! Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte, pentru că nu-mi fac decât rău. Dar, de ce avem VAR, dacă nu intervine atunci când greșesc centralii? Sezonul acesta au fost foarte multe greșeli de arbitraj care, din păcate, influențează locul în clasament”, a spus Popescu, potrivit prosport.ro.

„Ceea ce am observat este că sunt mai mereu aceleași echipe în favoarea cărora se greșește. Ar trebui să faceți o analiză și să vedeți că ceea vă spun este adevărat. Se greșește mai tot timpul în favoarea lor.

Aici, noi n-avem nicio putere. Noi, dacă ieșim, primim amenzi și ne suspendă. Asta este o chestiune care vă aparține vouă, presei, și trebuie să luați atitudine, pentru că nu se mai poate!

Nu se poate să fie făcut clasamentul pe greșeli de arbitraj, nu e normal! ”, a mai spus Gică Popescu.

Brigada de arbitri de la meciul U Craiova - Dinamo 2-1

Arbitru : Kovacs Szabolcs

: Kovacs Szabolcs Asistenți : Marica Mihai Marius și Vornicu Adrian

: Marica Mihai Marius și Vornicu Adrian VAR : Popa Cătălin

: Popa Cătălin AVAR: Rusandu Lucian

Clasamentul în play-off

Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 7 45 2. U Cluj 7 42 3. CFR Cluj 7 40* 4. Dinamo 7 34 5. Rapid 7 32 6. FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Echipa Meciuri Puncte 7. FCSB 7 36 8. UTA Arad 7 33* 9. FC Botoșani 7 32 10. Csikszereda 7 30* 11. Oțelul Galați 7 29 12. Farul Constanța 7 25* 13. Petrolul Ploiești 7 24 14. Hermannstadt 7 21* 15. Unirea Slobozia 7 21* 16. Metaloglobus 7 12 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

