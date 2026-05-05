„Nu știu ce putem face mai mult!” Moruțan, dezamăgit după înfrângerea cu CFR Cluj: „Ne antrenăm sută la sută, dar nu reușim să ne facem jocul”

Rapid - CFR Cluj 1-2. Olimpiu Moruțan (27 de ani), marcatorul unicului gol al giuleștenilor, a vorbit despre perioada dificilă prin care trece echipa.

Formația pregătită de Costel Gâlcă a ajuns la a cincea înfrângere din play-off și ocupă în prezent locul 5, cu 32 de puncte.

Mijlocașul a spus că Rapid se pregătește serios în fiecare săptămână, dar nu reușește să se ridice la același nivel și în timpul meciurilor.

„Este foarte dificil. Suntem dezamăgiți cu toții. Am încercat, pe sfârșitul meciului, să scoatem măcar un punct, să scoatem un egal, să ridicăm puțin capul din pământ, pentru că am trecut printr-o perioadă foarte grea și văd că această perioadă continuă.

Nu știu ce putem face mai mult, pentru că în fiecare săptămână ne antrenăm sută la sută și, când venim la meci, parcă nu reușim să ne facem jocul, să câștigăm un meci.

Clar că supărarea este mare și trebuie să băgăm capul în pământ”, a declarat fotbalistul, după meci.

Jucătorii Rapidului au fost huiduiți și înjurați de propriii suporteri.

„Suporterii sunt foarte supărați pe noi, pentru că nu am reușit să mai legăm victorii și este normal să fie așa.

Știm că trecem printr-o perioadă foarte grea, trebuie să muncim, să tragem mai tare, pentru că încă mai avem șanse la un loc de Europa.

Trebuie să fim uniți în aceste momente, pentru că știu că este foarte greu, dar eu mai am încredere. La început de meci, ați văzut că galeria ne-a susținut. E normal să fie supărați, că nu am legat victorii”, a mai spus Moruțan.

Pentru Rapid urmează meciul cu U Cluj, pe 9 mai, apoi partida cu FC Argeș, pe 16 mai, și duelul cu Universitatea Craiova, pe 23 mai.

„Cred că toate sunt decisive, mai ales următorul meci pentru noi, chiar că avem nevoie să scoatem un punct sau puncte, pentru că suntem într-o perioadă foarte grea.

(n.r. - Costel Gâlcă) ne-a încurajat, trebuie să băgăm capul în pământ și de mâine, din nou la treabă, că nu avem ce să facem altceva”, a mai spus fotbalistul.

