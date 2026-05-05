Cristi Chivu, de la Reșița la Milano Gazzetta dello Sport dezvăluie povestea nespusă despre antrenorul lui Inter: „Vine, depune o floare, apoi pleacă”

Cea mai importantă publicație din Italia, Gazzetta dello Sport, a realizat un reportaj în Reșița, orașul natal al proaspătului campion din Serie A cu Inter, Cristi Chivu (45 de ani)

Un oficial de la CSM Reșița povestește un episod emoționant cu antrenorul lui Inter în prim-plan, care se tot repeta. Detalii, mai jos.

Reportajul realizat de La Gazzetta dello Sport despre Cristian Chivu reconstruiește, dincolo de parcursul său de antrenor și fost mare fotbalist, o poveste profund personală, din Reșița natală.

Gazzetta dello Sport, reportaj în Reșița natală a lui Chivu

În 1998, tatăl lui Cristi Chivu, Mircea, fost jucător și antrenor foarte respectat, a fost răpus de cancer.

La doar 17 ani, Cristi i-a făcut o promisiune pe patul de moarte: că va deveni fotbalist și că va avea grijă de familie.

La scurt timp după, avea să marcheze primul său gol profesionist, într-un context încărcat emoțional.

Tatăl său ne-a spus să ieșim pe teren și să câștigăm pentru el. Și i-a cerut fiului său să facă același lucru. A doua zi, am învins Ceahlul Piatra Neamț cu 5-1 acasă. Cristian a marcat un penalty și și-a ridicat brațele spre cer, în lacrimi, întins pe jos, înconjurat de noi toți. Stadionul i-a scandat numele Leontin Doană, fost jucător, actual antrenor la CSM Reșița

Reportajul descrie Reșița drept un oraș industrial cu urme puternice ale trecutului comunist, unde Chivu a crescut într-un mediu modest, disciplinat și dur.

„Cristi Chivu se întoarce constant la Reșița, depune o floare la mormântul tatălui, apoi pleacă”

Românul este prezentat ca un tip rezervat, disciplinat și profund atașat de rădăcinile sale și pentru care memoria tatălui rămâne un reper constant.

Potrivit relatării lui Cristi Bobar, președintele clubului CSM Reșița, pentru gazzetta.it, Cristi Chivu revine ocazional acasă, într-o discreție totală:

„Am auzit că, din când în când, Cristi se întoarce pe ascuns la Reșița, depune o floare pe mormântul tatălui său și apoi pleacă. Doar ei doi, în tăcere. Nimeni nu l-a văzut vreodată, dar aici toți credem asta”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport