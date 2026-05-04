Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă

Naționala feminină a României, clasată pe locul 7 mondial, își continuă parcursul solid la Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Londra, unde tricolorele rămân în lupta pentru o medalie istorică.

Echipa masculină (14 mondial) merge și ea mai departe, după o victorie dramatică împotriva Poloniei.

Echipa pregătită de Andrei Filimon a trecut de Țările de Jos, luni seară, în șaisprezecimile de finală, scor 3-0, după o demonstrație de forță și maturitate competițională.

Bernadette Szocs (31 de ani), liderul echipei României, a deschis confruntarea cu un meci de mare intensitate în fața jucătoarei Britt Eerland. Deși a fost condusă cu 0-2 la seturi (9-11, 10-12), Szocs a revenit spectaculos și a întors partida, câștigând cu 3-2, într-un moment esențial pentru moralul echipei.

În al doilea meci, Eliza Samara (37 de ani) a oferit o altă demonstrație de rezistență mentală. Duelul cu experimentata apărătoare Jie Li (42 de ani) a fost decis tot pe muchie de cuțit, românca s-a impus cu 3-2, aducând România în avantaj confortabil.

Punctul decisiv a fost semnat de Andreea Dragoman (25 de ani), care a controlat autoritar meciul cu Tanja Helle, câștigând clar și fără emoții, completând victoria de echipă: 3-0 la general.

Rezultate România - Țările de Jos 3-0

Szocs Bernadette – Eerland Britt 3–2 (9-11, 10-12, 11-9, 11-4, 11-7)

Samara Elizabeta – Li Jie 3–2 (11-3, 3-11, 5-11, 11-7, 11-8)

Dragoman Andreea – Helle Tanja 3–0 (11-3, 11-3, 11-4)

În optimi, cu Egipt sau Slovacia

În optimile de finală, România va înfrunta câștigătoarea duelului Egipt - Slovacia, cu un traseu care, pe hârtie, oferă șanse reale de calificare în fazele superioare ale competiției.

Intrate pe tablou ca favorite numărul 4, tricolorele pot visa în continuare la semifinale, unde ar urma, cel mai probabil, un duel de foc cu multipla campioană mondială China.

În cazul calificării în sferturi, România ar putea întâlni o adversară europeană, stabilită din confruntările Franța - Elveția și Italia - Portugalia.

Victorie dramatică și la masculin: România - Polonia 3-2

Și echipa masculină a României, vicecampioană europeană, a reușit o calificare spectaculoasă în optimile de finală, după o victorie dramatică, 3-2 cu Polonia, într-un meci tensionat până la ultimul punct.

Tricolorii vor întâlni în optimi câștigătoarea duelului China - Australia, într-o confruntare extrem de dificilă.

Rezultate România – Polonia 3-2

Iulian Chiriță – Milosz Redzimski 3–2 (11-8, 11-9, 6-11, 3-11, 11-7)

Eduard Ionescu – Marek Badowski 0–3 (8-11, 2-11, 8-11)

Ovidiu Ionescu – Maciej Kubik 3–1 (11-3, 11-9, 6-11, 11-6)

Eduard Ionescu – Milosz Redzimski 2–3 (11-7, 12-10, 9-11, 5-11, 4-11)

Iulian Chirița – Marek Badowski 3–0 (11-4, 11-8, 12-10)

România așteaptă de 26 de ani medalia la Mondiale

România are un palmares important la Campionatele Mondiale pe echipe, în special în competiția feminină, unde a cunoscut perioada sa de succes în anii ’50.

Echipa feminină a cucerit cinci titluri mondiale în 1950, 1951, 1953, 1955 și 1956. De asemenea, a obținut patru medalii de argint în 1952, 1957, 1963 și 1969, precum și patru medalii de bronz în 1939, 1948, 1961 și 2000.

Ultima medalie mondială pe echipe la feminin a fost bronzul din 2000, obținut de Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

La masculin, România a obținut o medalie de argint în 1967 și trei medalii de bronz în 1965, 1987 și 1989.

