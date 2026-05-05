Messi și simbolul luxului absolut Superstarul lui Inter Miami a purtat un Rolex Daytona Rainbow la cursa de F1 de la Miami. Cât costă exemplarul extravagant

Lionel Messi (38 de ani) a apărut la Miami Grand Prix purtând un ceas Rolex Cosmograph Daytona Rainbow, unul dintre cele mai rare și mai extravagante modele produse de Rolex.

Starul argentinian a venit să-și susțină conaționalul, pe Franco Colapinto (22 de ani), care a încheiat cursa de la Miami pe locul 7, dar s-a pozat și cu învingătorul Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli a fost marele câștigător pe „Miami International Autodrome”, în timp ce Lando Norris și Oscar Piastri au completat podiumul.

Modelul purtat de Messi face parte din colecția Daytona, lansată, inițial, în 1963 și dedicat sporturilor cu motor.

Versiunea „Rainbow” este o variantă de lux, produsă în serie limitată, care se diferențiază prin utilizarea pietrelor prețioase. Ecranul e decorat cu 36 de safire tăiate în formă de baghetă, dispuse într-un gradient de culori ale curcubeului.

Carcasa din aur Everose de 18k este completată de 56 de diamante încrustate în carcasă și cadran.

Potrivit specialiștilor din industrie, selecția și potrivirea pietrelor reprezintă unul dintre cele mai dificile procese de producție, ceea ce contribuie la raritatea modelului.

Producția acestui ceas a fost una limitată și a fost distribuită aproape exclusiv clienților VIP.

Prețul actual variază, în general, între 400.000 și peste un milion de euro, în funcție de configurație și starea ceasului. Unele exemplare rare sau provenite din colecții pot depăși aceste valori, așa cum e cazul modelului purtat de Messi.

Peste 18 milioane de euro pe an câștigă Messi la Inter Miami

În timp ce colecționarii îl consideră o capodoperă, există și voci care îl cataloghează drept excesiv sau ostentativ.

