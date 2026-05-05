Nu a fost invitată în Ghencea Alexandra Duckadam va fi pe stadionul finalei, la 40 de ani de la Sevilla: „Vom trăi puțin din ce s-a întâmplat acolo”

Alexandra Duckadam, soția regretatului Helmut Duckadam, a vorbit despre ce va face la împlinirea a 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc la nivel de club.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Alexandra Duckadam și fiica sa, Julianne, nu ar fi primit o invitație din partea Stelei pentru evenimentele organizate în Ghencea cu ocazia zilei aniversare.

Aceasta a ales să meargă la Sevilla împreună cu fiica sa, Julianne, chiar în locul în care fostul mare portar al Stelei a intrat în istorie pe 7 mai 1986.

Alexandra Duckadam va fi pe stadionul finalei, la 40 de ani de la momentul Sevilla: „Vom trăi puțin din ce s-a întâmplat acolo”

„Acest 7 mai va fi unul special, am ales să merg împreună cu fiica mea Julianne la Sevilla, plecăm mâine dimineață. În acea zi magnifică de 7 mai, la 40 de ani distanță de la acea performanță istorică, vom fi prezente pe stadion și vom trăi puțin din ce s-a întâmplat acolo.

Am considerat că e o oportunitate, un moment potrivit, fiind 40 de ani, Julianne nu a mai fost, eu am mai fost alături de Helmut pe stadion, și vreau să o duc și pe ea acolo unde tatăl ei a făcut performanță.

Era o zi emoționantă și pentru el. Totuși, după atâția ani trecuți și tot povestind, revăzând acele penalty-uri și meciul, nu mai era la aceeași intensitate, dar era o zi importantă și pentru el, e o zi care i-a marcat viața. În acea zi, el a atins apogeul ca portar”, a spus soția fostului fotbalist.

Helmut Duckadam a murit pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Clubul Steaua a anunțat un eveniment special pe 7 mai, în Ghencea, dedicat victoriei din finala cu Barcelona, la care sunt așteptați suporteri și foști jucători ai echipei din 1986.

