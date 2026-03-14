Astăzi, 14 martie 2026, ne testăm cunoștințele despre fotbal cu un bilet în cota 4.70 în care mizăm pe victoria gazdelor în partidele Eintracht Frankfurt vs Heidenheim, Napoli vs Lecce, Real Madrid vs Elche și Monaco vs Brest.

Biletul Zilei – 14.03.2026

Meci Pronostic Cotă Frankfurt vs Heidenheim 1 solist 1.54 Napoli vs Lecce 1 solist 1.37 Real Madrid vs Elche 1 solist 1.32 Monaco vs Brest 1 solist 1.69

Frankfurt vs Heidenheim – gazdele redevin o forță de temut

Eintracht Frankfurt și Heidenheim se înfruntă astăzi, de la ora 16:30, pe Deutsche Bank Park într-un meci contând pentru etapa a 30-a din Bundesliga. „Vulturii” și-au regăsit pofta de fotbal după venirea lui Albert Riera pe banca tehnică. 2 victorii, două remize și o înfrângere cu Bayern Munchen este bilanțul lui Frankfurt cu noul antrenor.

Frankfurt poate să-și îmbunătățească seria în meciul cu Heidenheilm, echipă care nu a câștigat de 12 meciuri și ocupă ultima poziție în Bundesliga. Cum gazdele nu au luat gol în 3 din ultimele 5 meciuri, o victorie în meciul din această seară pare un rezultat la îndemână.

PONT: Frankfurt vs Heidenheim – victorie Frankfurt- cota 1.54

Napoli vs Lecce – mai speră napoletanii la titlu?

Cu 10 meciuri rămase de jucat în Serie A, Napoli este pe locul al 3-lea în clasament, la 11 puncte de Interul lui Cristi Chivu. Cu șansele la titlu în mare parte compromise, fotbaliștii antrenați de Antonio Conte trebuie să își consolideze locul de Champions League.

Meciul cu Lecce, de pe teren propriu este o oportunitate excelentă pentru a adăuga 3 puncte în clasament. Napoli este singura echipă care nu a pierdut pe propriul teren în acest sezon de Serie A. Chiar dacă Lecce dă semne de reviriment, victoria gazdelor este mai mult decât probabilă.

PONT: Napoli vs Lecce – victorie Napoli – cota 1.37

Real Madrid vs Elche – cursa de urmărire a Barcelonei continuă

Real Madrid este la 4 puncte de liderul Barcelona în LaLiga. Madrilenii au ajuns în această situație după înfrângerile cu Osasuna și Getafe. Reprezentația din Champions League, unde au surclasat cu 3-0 pe Manchester City, le dă acestora speranțe că pot recupera în cele 11 etape rămase de jucat.

În runda 28, Real Madrid primește replica lui Elche. Meciul se joacă pe Santiago Bernabeu, de la ora 22:00. Fără Mbappe, Bellingham, Carreras, Mastantuono, Militao și Rodrygo, madrilenii trebuie să treacă de un Elche aflat în zona fierbinte a clasamentului (prima peste linia de retrogradare). Oaspeții nu au mai câștigat un meci de la Crăciunul trecut.

PONT: Real Madrid vs Elche – victorie Real Madrid – cota 1.32

Monaco vs Brest – spectacol între două formații în mare formă sportivă

3 din ultimele 5 meciuri ale lui Monaco au fost împotriva lui PSG. Trebuie să recunosc că echipa din Principat a impresionat, chiar dacă a fost eliminată din Play-off-ul Champions League. În schimb, aceasta a câștigat cu 3-1 pe Parc des Princes în campionat. Monaco este neînvinsă de 7 etape în Ligue 1 și ocupă locul al 7-lea în clasament, cu 40 de puncte.

În etapa a 26-a, monegascii primesc vizita celor de la Brest. Oaspeții sunt neînvinși de 6 etape în campionat (4 victorii și 2 remize) și încep să spere la un loc în cupele europene. Chiar dacă au pierdut ultimele două meciuri directe, fotbaliștii lui Monaco sunt favoriți să se impună în acest meci prin prisma prestației din ultimele 5 meciuri. Asta în ciuda numeroaselor absențe cauzate de accidentări.

PONT: Monaco vs Brest – victorie Monaco – cota 1.69

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!