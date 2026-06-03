Mirel Rădoi (45 de ani) ar urma să fie demis de Gaziantep, după ce a stat pe banca turcilor numai 4 etape.

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A lăsat-o pe FCSB descoperită în mijlocul play-out-ului pentru o aventură în Europa, însă turcii anunță că zilele sale pe banca lui Gaziantep sunt numărate.

Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!

Site-ul gazetebirlik.com anunță că „Gaziantep se pregătește să se despartă de Mirel Rădoi”. Schimbările pentru noul sezon ar fi dus la o situație tensionată între tehnician și conducere.

Șefii clubului s-ar fi enervat când au citit declarațiile date de Rădoi despre situația clubului:

„Avem ceva probleme cu memoriile jucătorilor, care au avut întârzieri salariale. Clubul încearcă să rezolve problema. Să vedem dacă vom putea transfera jucători pe bani sau jucători liberi.

În cel mai rău caz, dacă nu vom putea face transferuri, e clar că va trebui să am o discuție cu clubul, pentru că nu ne dorim să ne luptăm doar pentru salvarea de la retrogradare”.

Sursa citată susține că Gaziantep a ales deja numele înlocuitorului. Este vorba de Omer Erdogan (49 de ani), tehnician care le-a condus în ultimii ani pe Fatih Karagumruk, Hatayspor, Ankaragucu, Alanyaspor și Sivasspor.

Rădoi a semnat cu Gaziantep la finalul lunii aprilie, și a stat pe bancă la ultimele 4 meciuri ale sezonului, toate pierdute:

0-3 cu Eyupspor

0-2 cu Beșiktaș

1-2 cu Goztepe

1-2 cu Bașakșehir

Până să plece în Turcia, Rădoi o preluase pe FCSB în play-out, însă a demisionat după doar 4 partide:

0-0 cu Metaloglobus

1-0 cu UTA

2-3 cu Botoșani

4-0 cu Oțelul

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