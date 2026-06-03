U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe rivala CSM Oradea și în meciul 4 al finalei Ligii Naționale de Baschet, scor 74-72, reușind să câștige cel de-al șaselea titlu consecutiv. Foto: U Cluj
Baschet

U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală

alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 21:10
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 21:10
  • U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe rivala CSM Oradea și în meciul 4 al finalei Ligii Naționale de Baschet, scor 74-72, reușind să câștige cel de-al șaselea titlu consecutiv.
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Intrată direct în play-off în competiție, după ce din acest sezon a fost invitată să participe în ABA League, U-BT a avut nevoie de doar 10 partide pentru a-și adjudeca un nou titlu.

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U-BT Cluj, din nou campioană

După ce au trecut la pas de CSU Sibiu și SCM Craiova, clujenii au cedat primul meci al finalei la Oradea, 84-87.

S-au repliat însă rapid și au câștigat meciul doi din deplasare, 88-83, iar luni s-au impus acasă fără drept de apel 103-78.

Miercuri s-a jucat cu trofeul pe masă, iar BTarena s-a umplut până la refuz. Aproximativ 10.000 de fani i-au împins de la spate pe „studenți”, care, deși au fost conduși la pauză, 33-36, au revenit spectaculos în partea secundă.

Oradea a avut ultimul atac al meciului și aproape 8 secunde pe ceas, la scorul de 72-74. Lottie a primit mingea și s-a avântat spre panou, dar a fost imediat luat în primire de Nighael Ceaser, care a adus titlul cu un capac de zile mari.

Pentru U-BT, acesta este cel de-al 11-lea titlu din istorie și al 6-lea consecutiv. CSM Oradea pierde a patra finală la rând în fața clujenilor!

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