Proiectul noului stadion de la Constanța a suferit câteva modificări, care au dus la o majorare a bugetului.

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La mai bine de doi ani și jumătate de la demolarea vechii arene, construcția noului stadion „Gheorghe Hagi” încă nu a început.

Modificări importante în proiectul noului stadion de la Constanța

După ce autoritățile locale au aprobat cofinanțarea arenei de la malul Mării Negre, lucrările ar urma să înceapă în scurt timp.

Primăria și Consiliul Județean vor contribui cu 25% din suma totală a lucrărilor, care s-a modificat odată cu ultimele modificări apărute în proiect.

Lucrările ar urma să depășească suma de 100 de milioane de euro.

Potrivit prosport.ro, proiectanții au luat decizia de construi o fundație pe piloți, care este mult mai costisitoare față de una normală.

Din cauza solului nisipos, proiectanții au apelat la soluția unei fundații pe piloți, la fel cum s-a întâmplat și în cazul stadionului „Ion Oblemenco” din Craiova.

Odată cu această modificare, costul lucrărilor a fost suplimentat. Deși Gică Popescu spunea în luna aprilie că ar fi vorba de două milioane de euro, suma ar putea fi chiar dublă.

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Proiectanții au descoperit de curând o problemă care a dus la o altă modificare importantă a proiectului. O conductă trece chiar prin marginea terenului pe care va fi amplasată noua arenă.

Astfel, pentru a evita atât o nouă întârziere, cât și alte costuri, aceștia au luat decizia ca stadionul să fie mutat cu câțiva metri față de proiectul inițial.

În curând ar urma să intre pe amplasament primele buldozere.

Lucrările mai sunt condiționate și de descărcarea arheologică. Aceasta are loc în cazul oricărei autorizații de construcție din Constanța și este efectuată de către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie.

Ce declara Gică Popescu în luna aprilie

După ce startul lucrărilor fusese din nou amânat, Popescu explica motivele pentru care există această întârziere și anunța că autoritățile locale vor sprijini construcția cu o sumă importantă.

„Din păcate trebuia să înceapă în aprilie construcția stadionului, dar soluția de fundare a fost modificată. S-a crescut bugetul cu două milioane de euro, dacă nu mă înșel, și atunci erau două variante: ori preluam totul circuitul început acum mulți ani, sau cele două milioane de euro să fie asumate de către administrația publică locală.

S-a întâmplat acest lucru, Primăria Constanța și-a asumat și a aprobat în Consiliul Local suplimentarea cu un milion de euro, la fel cum a făcut-o și Consiliul Județean. Cel mai târziu, la începutul lunii mai va începe construcția stadionului.

Începând de anul viitor, CNI va avea bani pentru a investi în construcția stadioanelor, dar prima cheltuială va fi cu bani de la administrația publică locală”, a transmis acționarul principal de la Farul.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

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