Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a oferit o declarație neașteptată despre Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul lui Inter Milano.

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În vara anului trecut, Cristi Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter. Românul a reușit să cucerească eventul în primul său sezon la echipa din Milano.

Răzvan Lucescu, despre Cristi Chivu: „Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian!”

Răzvan Lucescu consideră că fostul fundaș al naționalei nu poate fi catalogat drept „antrenor român” pentru că a făcut școala de antrenori în Italia și a antrenat doar în acea țară.

„Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian! De ce e antrenor italian? Pentru că a făcut o treabă bună peste tot pe unde a activat, a făcut o carieră fenomenală la Inter, unde a câștigat tot ce a câștigat.

Apoi, Chivu a făcut școala de antrenori în Italia, a luat-o de jos, a antrenat la toate grupele de copii și juniori. Și a ajuns și la echipa a doua, cea de la Primavera. A câștigat și acolo.

Eu știu că cei de la Inter au știut ce calități are Chivu. Este român, da, dar este antrenor italian. A fost și la Parma, unde a făcut o treabă excelentă”, a declarat Răzvan Lucescu, conform digisport.ro.

În primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a obținut 38 de victorii, 8 remize și a suferit 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).

Sunt un antrenor român, nu aș avea șanse să mă duc la o echipă de top din Occident. Ca să ajung acolo, trebuie să demonstrez în Europa. Poate aș avea o șansă să ajung mai repede, dar doar ca să mă lupt pentru salvarea de la retrogradare. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Răzvan Lucescu: „Cristi, spre deosebire de ceilalți, a dat o identitate de joc Interului”

Fostul selecționer al echipei naționale a României (2009 - 2011) a explicat că performanțele reușite de Chivu în Italia vor inspira și alți antrenori români.

„Cu siguranță, tot ce a făcut Chivu va crea o curiozitate pentru Italia față de antrenorii români. Dar, pentru asta, avem nevoie de prezențe în cupele europene pentru ca să avem expunere, dar și pentru a demonstra. Să joci cu o echipă de club din Italia și să arăți bine.

Antrenorii italieni sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnico-tactic și al organizării de joc. Însă își construiesc pregătirea meciului în funcție de adversari, cei mai mulți dintre ei.

Cristi, spre deosebire de ceilalți, și sunt puțini aceștia, a dat o identitate de joc Interului.

Nu a mulat jocul pe adversari, a jucat altceva, iar asta o va împinge pe Inter către dominare. Adică, să fie o echipă dominantă”, a mai declarat Răzvan Lucescu.

12 meciuri a jucat Cristi Chivu sub comanda lui Răzvan Lucescu la echipa națională.

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