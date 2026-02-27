Biletul Zilei XBets.ro vineri, 27.02.2026 – cota 4.55 din 3 evenimente
Biletul Zilei XBets.ro vineri, 27.02.2026 – cota 4.55 din 3 evenimente

Publicat: 27.02.2026, ora 10:46
Actualizat: 27.02.2026, ora 11:01
  • Biletul Zilei Xbets.ro pentru vineri, 27 februarie 2026, este compus din 3 evenimente din fotbal.

Am ales selecții din meciurile FC Hermannstadt vs FC Botoșani, U Cluj vs Oțelul Galați și Strasbourg vs Lens. Plasând biletul cu miza de 100 de lei la Superbet poți obține un câștig de 466 de lei prin activarea Superbonus.

Biletul Zilei XBets.ro – cota 4.55

MeciPronosticCotă
Hermannstadt vs BotoșaniX21.36
U Cluj vs Oțelul Galați1X și peste 1,5 goluri1.70
Strasbourg vs LensX2 și peste 1,5 goluri1.97

Hermannstadt vs Botoșani – vor ieși cele două echipe din pasa proastă?

2026 este un an sub așteptări pentru cele două echipe care în cele 7 meciuri jucate în Liga 1 au obținut doar câte o victorie și o remiză. Care sunt consecințele? Hermannstadt este pe locul al 15-lea cu doar 17 puncte, la 7 puncte de locurile de baraj. Botoșaniul, echipă care a dominat competiția în prima parte, a căzut până pe 8 și are șanse minime să mai prindă Play-off-ul.

Meciul de astăzi, care va începe la ora 17:00 pe Municipalul din Sibiu va fi unul viu disputat. Sibienii, conduși de pe bancă de un Dorinel Munteanu resemnat, vor încerca să își îmbunătățească zestrea de puncte pentru a-și oferi mai multe șanse de salvare în Play-out. Botoșaniul se va agăța de ultimele speranțe de Play-off și va încerca să își valorifice atuurile.

PONT: Hermannstadt vs Botoșani – X2 – cotă 1.36

U Cluj vs Oțelul Galați – gazdele sunt cu un pas în Play-off

U Cluj este aproape de Play-off-ul Ligii 1. Cu două meciuri rămase de jucat, studenții clujeni sunt pe locul 4, cu 48 de puncte, la 5 puncte de FCSB, formația de pe locul 7. În etapa a 29-a din sezonul regulat, fotbaliștii antrenați de Cristiano Bergodi joacă pe propriul teren cu Oțelul Galați, echipă care mai are doar șanse teoretice să termine între primele 6. Cu o victorie, clujenii ar fi siguri de prezența în Play-off.

Gazdele sunt una dintre cele mai în formă echipe din campionat. Din cele 8 meciuri oficiale disputate în acest an au câștigat 6. Înfrângerile au venit în partidele cu Dinamo și CFR Cluj. Oțelul este o echipă cu rezultate contradictorii, dar care poate pune probleme oricui. U Cluj are un moral mai bun prin prisma celor două victorii din meciurile directe din acest sezon: 2-1 la Galați în turul campionatului și 2-0 la Cluj, în Cupa României.

PONT: U Cluj vs Oțelul Galați – 1X și peste 1,5 goluri – cota 1.70

Strasbourg vs Lens – ambele echipe au pretenții europene

Astă seară, de la ora 21:45, pe Stade de la Meinau se vor înfrunta Strasbourg și Lens, două echipe din fruntea campionatului francez. După 23 de etape, Strasbourg este pe locul al 6-lea, la 3 puncte de locurile care duc în competițiile europene. Cu 52 de puncte, Lens este echipa care pune presiune pe PSG pentru câștigarea titlului.

Strasbourg este o echipă redutabilă pe propriul teren. În acest sezon, doar PSG, Marseille și Brest au reușit să câștige pe terenul acesteia. La rândul ei, Lens este una dintre cele mai în formă echipe din Franța, cu 7 victorii în cele 9 meciuri disputate în 2026. În weekend fotbaliștii antrenați de Pierre Sage au pierdut acasă cu Monaco și au cedat șefia din Ligue 1. În meciul din această seară vor încerca să recupereze punctele pierdute și să spere că PSG se va încurca cu Le Havre.

PONT: Strasbourg vs Lens – X2 și peste 1,5 goluri – cota 1.97

