FC U Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu (58 de ani), a postat un mesaj ironic la adresa lui Răzvan Burleanu (41 de ani), la doar o zi după alegerile de la Federația Română de Fotbal.

După ce Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte al Fotbalului Românesc, acesta a fost ironizat de gruparea din Bănie, echipă exclusă din toate competițiile FRF în luna octombrie a anului trecut.

Pe pagina echipei lui Adrian Mititelu a apărut un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale în care, într-un cadru care aduce aminte de congresele din perioada comunistă, Burleanu este omagiat după obținerea celui de-al patrulea mandat în fruntea fotbalului românesc.

În videoclip se poate observa un tablou imens cu chipul președintelui FRF, iar în fața acestuia, o mulțime de oameni care strigă: „Burleanu, reales la al patrulea congres”.

Adrian Mititelu este unul dintre dușmanii declarați ai lui Răzvan Burleanu.

Patronul de la FC U Craiova l-a acuzat în repetate rânduri pe președintele FRF că ocupă această funcție în mod ilegal. La Adunarea Generală de miercuri s-a opus tuturor deciziilor propuse de Comitetul Executiv.

Adrian Mititelu, după alegerile FRF: „Tot ce se întâmplă la Federație e ilegal”

„Se întâmplă lucruri nemaiîntâlnite pentru o țară europeană. O grupare a pus mâna pe fotbal și l-a acaparat. Aduceți-vă aminte, acum 12 ani el era promotorul limitei de doar două mandate, iar acum e la al patrulea.

Tot ce e la Federație este ilegal, doar că acest grup care controlează fotbalul este sprijinit de politicieni.

El (n.r. - Burleanu) vine și spune niște lucruri și e ajutat de anumite tergiversări din justiție, dar toate astea au un final, iar eu vă spun, a fost ultimul lui discurs la o așa zisă Adunare Generală.

O să vedeți că în 2-3 luni justiția îi va pune stop”, a declarat Adrian Mititelu, la ieșirea din sediul Federației, după alegerile de miercuri.

