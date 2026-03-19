Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat

Liverpool - Galatasaray 4-0 (4-1 la general). Noa Lang (26 de ani), jucătorul turcilor, a suferit o accidentare gravă la deget și a fost transportat imediat la spital.

Liverpool și Galatasaray s-au întâlnit, miercuri, în returul optimilor din Liga Campionilor. Partida a fost umbrită de accidentarea teribilă suferită de Noa Lang în repriza secundă.

FOTO. Accidentarea suferită de Noa Lang, în Liverpool - Galatasaray 4-0

În minutul 75 al partidei de pe Anfield, la scorul de 4-0 pentru Liverpool, Noa Lang, aripa stângă a echipei Galatasaray, a ajuns în careul advers, fiind întâmpinat imediat de Curtis Jones.

În încercarea de a menține mingea în teren, Lang s-a dezechilibrat și s-a izbit puternic de panourile publicitare și și-a prins degetul mare de la mâna dreaptă între două panouri, suferind o tăietură teribilă. Olandezul s-a prins imediat de mâna acoperită imediat de sânge și s-a întins pe teren.

Jocul a fost oprit, iar jucătorii lui Liverpool l-au consolat până la sosirea echipei medicale.

În condițiile în care medicii au avut dificultăți în a opri hemoragia, Noa Lang a fost transportat imediat cu ambulanța spre spital. La ieșirea de pe teren, jucătorul lui Galatasaray a avut nevoie de oxigen suplimentar pentru a face față durerii.

Okan Buruk: „Are o problemă gravă la deget”

La finalul partidei de pe Anfield, Okan Buruk, antrenorul echipei Galatasaray, a vorbit despre accidentarea lui Noa Lang.

„Are o problemă gravă la deget. L-au dus la spital foarte repede. Dacă va fi nevoie de o intervenție chirurgicală imediată, se va lua o decizie pe loc”, a spus antrenorul turcilor, conform apnews.com.

După accidentarea suferită, Noa Lang a fost înlocuit cu Mauro Icardi, în minutul 80.

„Noa Lang a suferit o tăietură adâncă la degetul mare de la mâna dreaptă și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la Liverpool, în următoarele ore, în prezența echipei noastre medicale”, a anunțat Galatasaray printr-un comunicat transmis târziu în noapte, citat de marca.com.

Noa Lang a fost împrumutat de Galatasaray la începutul acestui an de la Napoli, până la finalul sezonului. În tricoul turcilor, aripa stângă a jucat 11 meciuri, a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Noa Lang, conform Transfermarkt

Liverpool a învins-o pe Galatasaray cu scorul de 4-0 (4-1 la general) și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, acolo unde va da peste PSG, campioana de anul trecut.

