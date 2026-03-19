Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat

Foto: IMAGO
Liga Campionilor

FOTO. Accidentare bizară. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 10:36
  • Liverpool - Galatasaray 4-0 (4-1 la general). Noa Lang (26 de ani), jucătorul turcilor, a suferit o accidentare gravă la deget și a fost transportat imediat la spital.

Liverpool și Galatasaray s-au întâlnit, miercuri, în returul optimilor din Liga Campionilor. Partida a fost umbrită de accidentarea teribilă suferită de Noa Lang în repriza secundă.

FOTO. Accidentarea suferită de Noa Lang, în Liverpool - Galatasaray 4-0

În minutul 75 al partidei de pe Anfield, la scorul de 4-0 pentru Liverpool, Noa Lang, aripa stângă a echipei Galatasaray, a ajuns în careul advers, fiind întâmpinat imediat de Curtis Jones.

În încercarea de a menține mingea în teren, Lang s-a dezechilibrat și s-a izbit puternic de panourile publicitare și și-a prins degetul mare de la mâna dreaptă între două panouri, suferind o tăietură teribilă. Olandezul s-a prins imediat de mâna acoperită imediat de sânge și s-a întins pe teren.

Accidentarea lui Noa Lang în Liverpool - Galatasaray. Foto: Captură X/@CIQueretaro

Galerie foto (17 imagini)

Accidentarea lui Noa Lang în Liverpool - Galatasaray. Foto: Captură X/@oseumoreira
+17 Foto
Jocul a fost oprit, iar jucătorii lui Liverpool l-au consolat până la sosirea echipei medicale.

În condițiile în care medicii au avut dificultăți în a opri hemoragia, Noa Lang a fost transportat imediat cu ambulanța spre spital. La ieșirea de pe teren, jucătorul lui Galatasaray a avut nevoie de oxigen suplimentar pentru a face față durerii.

Okan Buruk: „Are o problemă gravă la deget”

La finalul partidei de pe Anfield, Okan Buruk, antrenorul echipei Galatasaray, a vorbit despre accidentarea lui Noa Lang.

„Are o problemă gravă la deget. L-au dus la spital foarte repede. Dacă va fi nevoie de o intervenție chirurgicală imediată, se va lua o decizie pe loc”, a spus antrenorul turcilor, conform apnews.com.

După accidentarea suferită, Noa Lang a fost înlocuit cu Mauro Icardi, în minutul 80.

„Noa Lang a suferit o tăietură adâncă la degetul mare de la mâna dreaptă și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la Liverpool, în următoarele ore, în prezența echipei noastre medicale”, a anunțat Galatasaray printr-un comunicat transmis târziu în noapte, citat de marca.com.

Noa Lang a fost împrumutat de Galatasaray la începutul acestui an de la Napoli, până la finalul sezonului. În tricoul turcilor, aripa stângă a jucat 11 meciuri, a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

25 de milioane de euro
este cota de piață a lui Noa Lang, conform Transfermarkt

Liverpool a învins-o pe Galatasaray cu scorul de 4-0 (4-1 la general) și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, acolo unde va da peste PSG, campioana de anul trecut.

liverpool accidentare Liga Campionilor galatasaray noa lang
Top stiri
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Diverse
19.03
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Citește mai mult
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Nationala
19.03
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Superliga
19.03
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
B365
19.03
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Citește mai mult
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share