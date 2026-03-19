Cele trei arme ale României Daniel Pancu știe ce îi va aștepta pe „tricolori” în Turcia: „E un popor ultranaționalist”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre șansele României în duelul cu Turcia de la barajul pentru calificarea la CM 2026 .

. Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Daniel Pancu, despre Turcia - România: „Avem trei arme”

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21, a vorbit despre atmosfera care îi va aștepta pe „tricolori” pe stadionul lui Beșiktaș.

„Avem trei arme: nea Mircea, care știe exact ce se întâmplă pe stadionul acela din Turcia, Hagi știe, Mihăilă știe, ar mai fi fost Drăguș, nu?

Sunt elemente importante toate astea trei, pentru că, dacă n-am fi avut pe nimeni care să cunoască exact atmosfera de pe stadioanele din Turcia, sunt convins că am fi avut probleme suplimentare.

E un popor ultranaționalist. Probabil vor fi zeci de milioane de steaguri pe străzi la ora jocului. Cred că va fi o diferență între meciurile lui Beșiktaș și ale echipei naționale, pentru că nu știu cum procedează ei.

E posibil ca într-o peluză să fie doar suporteri ai lui Beșiktaș, dar în rest cred că vor fi mulți cetățeni care vin din țară și nu cred că e aceeași intensitate ca la meciurile lui Beșiktaș.

Nu întâmplător a fost ales acest stadion, din Istanbul. Cu 40.000 de oameni în tribune, cred că asta a fost și ideea, să simtă suportul publicului mai mult”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu cunoaște foarte bine atmosfera creată de fanii lui Beșiktaș. Fostul atacant a evoluat pentru echipa turcă timp de patru sezoane (2002-2006), perioadă în care a disputat 111 meciuri și a marcat 24 de goluri.

FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

Daniel Pancu, despre șansele României: „40%”

Daniel Pancu a explicat și care sunt șansele României de a o învinge pe Turcia în semifinala barajului.

„Sub 50%, cu siguranță, pentru că jucăm în deplasare. Deci undeva la 40%, zic eu. Se pot întâmpla foarte multe într-un singur meci.

«Tricolorii» au valoare, vin după un Campionat European, revine și Drăgușin.

Indiferent de ce selecționeri au, ei (n.r. - Turcia) n-au apărare. Sunt cuceritori, lasă multe spații, pleacă mulți jucători în atac. Se pot decide multe lucruri pe un contraatac”, a mai adăugat Daniel Pancu.

„Tricolorii” vor fi susținuți de 2.130 de fani, după ce toate biletele destinate acestora au fost epuizate în 20 de secunde!

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

