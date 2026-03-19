Cele trei arme ale României Daniel Pancu știe ce îi va aștepta pe „tricolori” în Turcia: „E un popor ultranaționalist”

Publicat: 19.03.2026, ora 16:55
Actualizat: 19.03.2026, ora 16:55
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre șansele României în duelul cu Turcia de la barajul pentru calificarea la CM 2026.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”
Citește și
Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”

Daniel Pancu, despre Turcia - România: „Avem trei arme”

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21, a vorbit despre atmosfera care îi va aștepta pe „tricolori” pe stadionul lui Beșiktaș.

„Avem trei arme: nea Mircea, care știe exact ce se întâmplă pe stadionul acela din Turcia, Hagi știe, Mihăilă știe, ar mai fi fost Drăguș, nu?

Sunt elemente importante toate astea trei, pentru că, dacă n-am fi avut pe nimeni care să cunoască exact atmosfera de pe stadioanele din Turcia, sunt convins că am fi avut probleme suplimentare.

E un popor ultranaționalist. Probabil vor fi zeci de milioane de steaguri pe străzi la ora jocului. Cred că va fi o diferență între meciurile lui Beșiktaș și ale echipei naționale, pentru că nu știu cum procedează ei.

E posibil ca într-o peluză să fie doar suporteri ai lui Beșiktaș, dar în rest cred că vor fi mulți cetățeni care vin din țară și nu cred că e aceeași intensitate ca la meciurile lui Beșiktaș.

Nu întâmplător a fost ales acest stadion, din Istanbul. Cu 40.000 de oameni în tribune, cred că asta a fost și ideea, să simtă suportul publicului mai mult”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu cunoaște foarte bine atmosfera creată de fanii lui Beșiktaș. Fostul atacant a evoluat pentru echipa turcă timp de patru sezoane (2002-2006), perioadă în care a disputat 111 meciuri și a marcat 24 de goluri.

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Daniel Pancu, despre șansele României: „40%”

Daniel Pancu a explicat și care sunt șansele României de a o învinge pe Turcia în semifinala barajului.

Sub 50%, cu siguranță, pentru că jucăm în deplasare. Deci undeva la 40%, zic eu. Se pot întâmpla foarte multe într-un singur meci.

«Tricolorii» au valoare, vin după un Campionat European, revine și Drăgușin.

Indiferent de ce selecționeri au, ei (n.r. - Turcia) n-au apărare. Sunt cuceritori, lasă multe spații, pleacă mulți jucători în atac. Se pot decide multe lucruri pe un contraatac”, a mai adăugat Daniel Pancu.

„Tricolorii” vor fi susținuți de 2.130 de fani, după ce toate biletele destinate acestora au fost epuizate în 20 de secunde!

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Citește și

Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”
Tenis
16:00
Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Amenințarea lansată de jucătoare, după afirmațiile directorului turneului de la Dubai: „Ridicol! Le pasă doar de bani”
„Poate să apară orice” Mirel Rădoi, întrebat dacă rămâne la FCSB din vară. Ce a răspuns
Superliga
14:46
„Poate să apară orice” Mirel Rădoi, întrebat dacă rămâne la FCSB din vară. Ce a răspuns
Citește mai mult
„Poate să apară orice” Mirel Rădoi, întrebat dacă rămâne la FCSB din vară. Ce a răspuns

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
09:31
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
