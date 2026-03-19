FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța +45 foto
FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța

alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 11:01
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 11:21
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum a votat campioana en-titre din Liga 1 la alegerile de la Federația Română de Fotbal.
  • În cadrul Adunării Generale s-a decis cine va fi președintele Federației, dar și cine va ocupa alte funcții importante din conducerea fotbalului românesc.

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Valeriu Argăseală (FCSB) și Alexandru Meszar (UTA) și-au păstrat posturile în Comitetul Executiv. Au obținut câte 13 voturi, în timp ce singurul oponent, Andrei Nicolescu (Dinamo), a reușit să atragă 4 voturi.

„Faze penibile” VIDEO. Mihai Stoica oferă noi detalii despre scandalul de la alegerile FRF: „Săracul nici nu mai știa de capul lui”
Citește și
„Faze penibile” VIDEO. Mihai Stoica oferă noi detalii despre scandalul de la alegerile FRF: „Săracul nici nu mai știa de capul lui”
Citește mai mult
„Faze penibile” VIDEO. Mihai Stoica oferă noi detalii despre scandalul de la alegerile FRF: „Săracul nici nu mai știa de capul lui”

Mihai Stoica: „Deși a fost vot secret, o să dezvălui acum”

Conducătorul de la FCSB a spus că l-a votat pe Ilie Drăgan pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal.

Marea surpriză a venit la votul pentru reprezentantul cluburilor de Liga 1 în Comitetul Executiv, acolo unde Mihai Stoica l-a votat pe Andrei Nicolescu, președintele rivalilor de la Dinamo. El l-a mai votat și pe Argăseală, președintele de la FCSB.

„Gigi a vrut să meargă el la ședință și i-am spus că mă sacrific eu. (Ai fost în cele 5 voturi pe care le-a primit Drăgan?) Da!

Plus că, deși e vot secret, o să-l dezvălui acum. La Comitetul Executiv, pentru cele două locuri alocate Ligii 1 erau trei candidați: Argăseală, președintele de la UTA, Meszar, și Andrei Nicolescu de la Dinamo.

Am votat cu Valeriu Argăseală și Andrei Nicolescu. Deci unul dintre cele patru voturi pe care le-a primit Andrei Nicolescu este de la mine. Și așa, Vali (n.r. - Argăseală) a ieșit la egalitate cu Meszar. Nu mi-ar fi plăcut ca Vali să iasă pe locul 2”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Ne vom adresa instanțelor”

După ce patronul de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat că va merge la TAS pentru a contesta alegerile, Mihai Stoica a confirmat cele spuse de Becali:

„Oricine se poate adresa instanțelor. Și noi ne vom adresa instanțelor, pentru că noi considerăm că suntem tratați cu o crasă lipsă de respect. Asta am vorbit și cu președintele Federației înainte de Adunarea Generală.

Noi nu suntem împotriva regulii U21, care poate să fie benefică. Noi suntem împotriva modului discreționar în care este aplicată.

Suntem obligați să aliniem o garnitură mai slabă decât cea mai bună garnitură în opinia noastră. Nu numai noi, ci toate echipele care joacă în cupele europene.

Nicio echipă care a jucat în cupele europene nu a prezentat o garnitură care să conțină jucător U21, nu numai în primul 11, n-a existat pe teren. Asta îi spuneam președintelui, faptul că este o generație foarte slabă. Am vorbit și cu Gabriel Bodescu, și cu Răzvan Burleanu.

Ca să facem o chestie profesionistă, noi trebuie să avem o poziție ocupată de trei jucători de valoare U21. Și nu avem pentru că nu sunt”, a mai spus Mihai Stoica.

Citește și

Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat
Liga Campionilor
10:36
Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat
„O să fie o provocare mare” Filipe Coelho, înainte de derby-ul Dinamo - U Craiova: „Să nu ne panicăm”
Superliga
09:50
„O să fie o provocare mare” Filipe Coelho, înainte de derby-ul Dinamo - U Craiova: „Să nu ne panicăm”
Citește mai mult
„O să fie o provocare mare” Filipe Coelho, înainte de derby-ul Dinamo - U Craiova: „Să nu ne panicăm”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
10:36
Gabi Ruse, în turul 2 la Miami Românca a obținut o calificare spectaculoasă » Se va duela cu una dintre favoritele turneului
Gabi Ruse, în turul 2 la Miami  Românca a obținut o calificare spectaculoasă » Se va duela cu una dintre favoritele turneului
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
