FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum a votat campioana en-titre din Liga 1 la alegerile de la Federația Română de Fotbal.

În cadrul Adunării Generale s-a decis cine va fi președintele Federației, dar și cine va ocupa alte funcții importante din conducerea fotbalului românesc.

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Valeriu Argăseală (FCSB) și Alexandru Meszar (UTA) și-au păstrat posturile în Comitetul Executiv. Au obținut câte 13 voturi, în timp ce singurul oponent, Andrei Nicolescu (Dinamo), a reușit să atragă 4 voturi.

Mihai Stoica: „Deși a fost vot secret, o să dezvălui acum”

Conducătorul de la FCSB a spus că l-a votat pe Ilie Drăgan pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal.

Marea surpriză a venit la votul pentru reprezentantul cluburilor de Liga 1 în Comitetul Executiv, acolo unde Mihai Stoica l-a votat pe Andrei Nicolescu, președintele rivalilor de la Dinamo. El l-a mai votat și pe Argăseală, președintele de la FCSB.

„Gigi a vrut să meargă el la ședință și i-am spus că mă sacrific eu. (Ai fost în cele 5 voturi pe care le-a primit Drăgan?) Da!

Plus că, deși e vot secret, o să-l dezvălui acum. La Comitetul Executiv, pentru cele două locuri alocate Ligii 1 erau trei candidați: Argăseală, președintele de la UTA, Meszar, și Andrei Nicolescu de la Dinamo.

Am votat cu Valeriu Argăseală și Andrei Nicolescu. Deci unul dintre cele patru voturi pe care le-a primit Andrei Nicolescu este de la mine. Și așa, Vali (n.r. - Argăseală) a ieșit la egalitate cu Meszar. Nu mi-ar fi plăcut ca Vali să iasă pe locul 2”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Ne vom adresa instanțelor”

După ce patronul de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat că va merge la TAS pentru a contesta alegerile, Mihai Stoica a confirmat cele spuse de Becali:

„Oricine se poate adresa instanțelor. Și noi ne vom adresa instanțelor, pentru că noi considerăm că suntem tratați cu o crasă lipsă de respect. Asta am vorbit și cu președintele Federației înainte de Adunarea Generală.

Noi nu suntem împotriva regulii U21, care poate să fie benefică. Noi suntem împotriva modului discreționar în care este aplicată.

Suntem obligați să aliniem o garnitură mai slabă decât cea mai bună garnitură în opinia noastră. Nu numai noi, ci toate echipele care joacă în cupele europene.

Nicio echipă care a jucat în cupele europene nu a prezentat o garnitură care să conțină jucător U21, nu numai în primul 11, n-a existat pe teren. Asta îi spuneam președintelui, faptul că este o generație foarte slabă. Am vorbit și cu Gabriel Bodescu, și cu Răzvan Burleanu.

Ca să facem o chestie profesionistă, noi trebuie să avem o poziție ocupată de trei jucători de valoare U21. Și nu avem pentru că nu sunt”, a mai spus Mihai Stoica.

