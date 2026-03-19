Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid

Matteo Duțu (20 de ani), fundașul lui Dinamo, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din derby-ul cu Rapid, scor 2-3.

Rapid și Dinamo s-au întâlnit pe 14 martie, în prima etapă din play-off. Gazdele s-au impus atunci cu scorul de 3-2, „câinii” ajungând, astfel, la 4 înfrângeri consecutive în campionat.

În prelungirile partidei din Giulești, Matteo Duțu l-a lovit cu cotul peste față pe Andrei Borza. Istvan Kovacs, arbitrul meciului, nu a văzut inițial faza.

„Centralul” a mers la camera VAR pentru a revedea imaginile și a decis, mai apoi, să-i arate „roșu” direct lui Matteo Duțu pentru intrarea sa imprudentă asupra fundașului Rapidului.

La câteva zile distanță de la meciul din Giulești, Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa: două etape de suspendare și o amendă de 3.000 de lei.

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Duțu Matteo (oaspeți), incidente - În temeiul art. 63.1.b, raportat la 63.2.4.a din RD al FRF, se sancționează jucătorul Duțu Matteo cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei. Termen 25.03.2026”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină a FRF.

Astfel, fundașul lui Dinamo va rata meciul cu Universitatea Craiova, de joi, și cel cu FC Argeș, de pe 4 aprilie.

Matteo Duțu a fost transferat de Dinamo în această iarnă. De la sosirea sa în „Ștefan cel Mare”, fundașul a jucat în 6 meciuri.

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Dinamo, probleme de lot înainte de meciul cu U Craiova

După suspendarea primită de Matteo Duțu, Dinamo nu are prea multe soluții pentru postul de fundaș central. Boateng e încă în recuperare după accidentarea musculară din partida cu CFR Cluj.

Dacă nu va fi apt, alături de Stoinov va juca fie tânărul Mihnea Toader, fie va fi reprofilat un alt jucător. Toader nu are niciun minut la echipa mare a lui Dinamo.

La mijloc, Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acum 2 săptămâni și e greu de crezut că va putea intra atât de repede în teren. El ar fi reprezentat o soluție și în centrul apărării, nu doar la mijloc.

În atac, Karamoko are probleme musculare de la meciul cu FC Argeș, iar Pușcaș nu e încă apt de joc. Cel mai probabil, ei vor intra după pauza cauzată de meciul naționalei.

Cum ar putea arăta Dinamo azi:

Epassy - Sivis, Stoinov, Boateng, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

