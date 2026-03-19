De ce a ales Turcia Kenan Yildiz s-a născut în Germania, dar e „perla" Semilunii contra României: „Niciodată nu au crezut asta"
Kenan Yildiz, dezlănțuit la naționala Turciei Foto: Imago
Nationala

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 16:46
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 16:46
  • Kenan Yildiz (20 de ani) vrea să califice Turcia la primul Mondial după 24 de ani. 
  • De ce a refuzat extrema genială a lui Juventus naționala țării sale natale, Germania. 

Kenan Yildiz s-a născut pe 4 mai 2005, la Regensburg, în estul Bavariei, la 125 km de Munchen.

A crescut în Germania, a jucat un deceniu la academia lui Bayern, până în 2022, dar nu a evoluat nici pentru selecționata țării sale natale, nici pentru echipa copilăriei.

Kenan Yildiz, cel mai scump la Juventus și al doilea la naționala Turciei

La 17 ani, a părăsit Bayern gratis, transferându-se la Juventus, unde este astăzi cel mai bun. 

La națională, Yildiz a preferat încă de la juniori Turcia tatălui, nu Germania mamei. Și, după meciuri la U17 și U21, a debutat pentru seniorii Semilunii în 2023, la 18 ani.

Kenan Yildiz, numărul 11 al naționalei Turciei Foto: Imago

Primul gol internațional? În noiembrie 2023, la 3-2 într-un amical chiar împotriva Germaniei.

Prima participare la Campionatul European? Tot în Germania, în 2024.

75 de milioane de euro
valorează acum Kenan Yildiz (Transfermarkt)

Extrema stângă este cel mai scump jucător al lui Juventus și al doilea internațional turc, depășit doar de Arda Guler (21 de ani), cotat la 90 de milioane.

Kenan are deja 26 de selecții, 5 goluri și 4 pase decisive, gata să încerce să califice Turcia la primul Campionat Mondial după 24 de ani.

Germania nu l-a apreciat pe Kenan Yildiz. Și a ales Turcia ca națională

De ce a ales totuși Turcia? Într-un interviu pentru Corriere dello Sport, a sugerat răspunsul, vorbind despre lipsa de apreciere din Germania.

A povestit întâi ce au însemnat pentru el primii patru ani la academia lui Bayern.

Duel între colegii de națională Kenan Yildiz (dreapta) și Bariș Yilmaz, la Juventus - Gaatasaray. Echipa turcă a câștigat cu 7-5 (5-2 și 2-3) la general, în play-off-ul Ligii Foto: Imago

„După școală, mergeam acasă, și tata mă ducea la Munchen. Ne întorceam la ora 9 seara, uneori mai târziu.

De trei ori pe săptămână, 240 de kilometri dus-întors. Apoi, ne-am mutat la Munchen”, și-a amintit Kenan.

A trăit și dezamăgire în zece ani cu Bayern.

Nu am simțit niciodată că au încredere în mine. Întotdeauna era altcineva mai bun. Despărțirea de Bayern a fost naturală. Kenan Yildiz, extremă stânga Turcia

La națională a fost la fel. A ales Turcia pentru că Germania nu l-a apreciat cât ar fi meritat.

În Germania, nu credeau că sunt suficient de bun. Mereu îi chemau pe alții. Kenan Yildiz, extremă stânga Turcia

Deși nemții aveau toate dovezile că Yildiz era într-adevăr de clasă. „În copilărie, am fost ales MVP la toate turneele la care am participat. La opt ani, jucam împotriva unor tineri de 18 ani”.

Kenan Yildiz: „N-am jucat niciodată pentru bani”

Alt motiv pentru care a crescut atât de mult. S-a gândit numai la fotbal. Partea financiară nu a fost esențială.

„N-am jucat niciodată pentru bani, am jucat ca să mă perfecționez. Întotdeauna am crezut că banii sunt o consecință”, a spus Kenan pentru Corriere. 

„Am avut o copilărie și o adolescență controlate. Moderate. Deși cheltuiam pe pantofi sau haine, banii ar fi trebuit să-mi ajungă până la sfârșitul lunii”. 

Top stiri
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Diverse
19.03
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Citește mai mult
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Nationala
19.03
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Superliga
19.03
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
B365
19.03
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Citește mai mult
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share