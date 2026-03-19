De ce a ales Turcia Kenan Yildiz s-a născut în Germania, dar e „perla” Semilunii contra României: „Niciodată nu au crezut asta”

Kenan Yildiz (20 de ani) vrea să califice Turcia la primul Mondial după 24 de ani.

De ce a refuzat extrema genială a lui Juventus naționala țării sale natale, Germania.

Kenan Yildiz s-a născut pe 4 mai 2005, la Regensburg, în estul Bavariei, la 125 km de Munchen.

A crescut în Germania, a jucat un deceniu la academia lui Bayern, până în 2022, dar nu a evoluat nici pentru selecționata țării sale natale, nici pentru echipa copilăriei.

Kenan Yildiz, cel mai scump la Juventus și al doilea la naționala Turciei

La 17 ani, a părăsit Bayern gratis, transferându-se la Juventus, unde este astăzi cel mai bun.

La națională, Yildiz a preferat încă de la juniori Turcia tatălui, nu Germania mamei. Și, după meciuri la U17 și U21, a debutat pentru seniorii Semilunii în 2023, la 18 ani.

Kenan Yildiz, numărul 11 al naționalei Turciei Foto: Imago

Primul gol internațional? În noiembrie 2023, la 3-2 într-un amical chiar împotriva Germaniei.

Prima participare la Campionatul European? Tot în Germania, în 2024.

75 de milioane de euro valorează acum Kenan Yildiz (Transfermarkt)

Extrema stângă este cel mai scump jucător al lui Juventus și al doilea internațional turc, depășit doar de Arda Guler (21 de ani), cotat la 90 de milioane.

Kenan are deja 26 de selecții, 5 goluri și 4 pase decisive, gata să încerce să califice Turcia la primul Campionat Mondial după 24 de ani.

Germania nu l-a apreciat pe Kenan Yildiz. Și a ales Turcia ca națională

De ce a ales totuși Turcia? Într-un interviu pentru Corriere dello Sport, a sugerat răspunsul, vorbind despre lipsa de apreciere din Germania.

A povestit întâi ce au însemnat pentru el primii patru ani la academia lui Bayern.

Duel între colegii de națională Kenan Yildiz (dreapta) și Bariș Yilmaz, la Juventus - Gaatasaray. Echipa turcă a câștigat cu 7-5 (5-2 și 2-3) la general, în play-off-ul Ligii Foto: Imago

„După școală, mergeam acasă, și tata mă ducea la Munchen. Ne întorceam la ora 9 seara, uneori mai târziu.

De trei ori pe săptămână, 240 de kilometri dus-întors. Apoi, ne-am mutat la Munchen”, și-a amintit Kenan.

A trăit și dezamăgire în zece ani cu Bayern.

Nu am simțit niciodată că au încredere în mine. Întotdeauna era altcineva mai bun. Despărțirea de Bayern a fost naturală. Kenan Yildiz, extremă stânga Turcia

La națională a fost la fel. A ales Turcia pentru că Germania nu l-a apreciat cât ar fi meritat.

În Germania, nu credeau că sunt suficient de bun. Mereu îi chemau pe alții. Kenan Yildiz, extremă stânga Turcia

Deși nemții aveau toate dovezile că Yildiz era într-adevăr de clasă. „În copilărie, am fost ales MVP la toate turneele la care am participat. La opt ani, jucam împotriva unor tineri de 18 ani”.

Kenan Yildiz: „ N-am jucat niciodată pentru bani”

Alt motiv pentru care a crescut atât de mult. S-a gândit numai la fotbal. Partea financiară nu a fost esențială.

„N-am jucat niciodată pentru bani, am jucat ca să mă perfecționez. Întotdeauna am crezut că banii sunt o consecință”, a spus Kenan pentru Corriere.

„Am avut o copilărie și o adolescență controlate. Moderate. Deși cheltuiam pe pantofi sau haine, banii ar fi trebuit să-mi ajungă până la sfârșitul lunii”.

Citește și

