Scandal în NFL Legendarul antrenor nu a fost inclus în Hall of Fame: „Imposibil!” + LeBron vorbește despre „o lipsă totală de respect!”

Bill Belichick (73 de ani), legendarul antrenor din NFL, câștigător a șase Super Bowl-uri cu New England Patriots, nu se regăsește printre candidați pentru a intra în Hall Of Fame în primul său an de eligibilitate.

Belichick care acum antrenează la Universitatea din Carolina de Nord, nu a primit cele 40 de voturi necesare din partea celor 50 de membri ai juriului care selectează membrii Hall of Fame și va trebui să aștepte cel puțin încă un an pentru a primi această recunoaștere.

Unii dintre cei care au drept de vot ar fi fost influențați de cele două scandaluri în care Bill a fost implicat ca antrenor al celor de la Patriots, scrie as.com.

Primul a avut loc în anul 2007 și a fost cunoscut sub numele de „Spygate”.

La acea vreme, cei de la New England au fost prinși filmând semnalele antrenorilor adverși în timpul meciurilor, o practică interzisă, pentru care principalul responsabil a fost Bill Belichick.

Acesta a fost sancționat cu o amendă de jumătate de milion de euro, iar Patriots a pierdut o alegere din prima rundă a Draftului.

Ulterior, în 2015, a izbucnit Deflategate, scandal în urma căruia legendarul quarterback, Tom Brady, a fost acuzat că ar fi cerut ca mingile folosite într-un meci de play-off să fie dezumflate.

Americanul a fost suspendat pentru patru partide, iar Patriots au fost amendați cu un milion de euro și au pierdut două alegeri în Draft.

Potrivit ESPN, un rol-cheie în excluderea lui Belichick din Hall of Fame l-a avut Bill Polian (83 de ani), fost general manager la Buffalo Bills și Indianapolis Colts, două dintre marile rivale ale Patriots la începutul secolului și echipe afectate de succesul lui Belichick.

„Bill Polian a fost o voce importantă în deliberările pentru Hall of Fame care l-au vizat pe Bill Belichick, iar subiectele Spygate și Deflategate au fost aduse în discuție de votanți.

Bill Polian (dreapta), în anul 2018/ Foto: IMAGO

El le-a spus unora dintre aceștia că Belichick ar trebui să «mai aștepte un an» ca formă de penitență pentru Spygate”, a relatat publicația.

Bill Polian neagă zvonurile

„Asta este total și categoric fals. Eu am votat pentru el”, i-a spus Polian jurnalistului Matt Verderame, la câteva ore după apariția informației.

Cu toate acestea, un jurnalist american are o versiune total diferită.

„Polian a spus că nu își poate aminti cu certitudine absolută dacă a votat pentru Belichick, precizând că este sigur în proporție de 95% că a votat pentru antrenor.

Polian a negat că le-ar fi spus altor votanți că Belichick ar trebui să aibă un an de penitență, deși a recunoscut că a auzit această idee vehiculată, insistând însă că nu era nici de acord, nici împotrivă.”

„Cu tot respectul, dacă nu îți poți aminti cu cine ai votat, ești prea senil ca să votezi”, a replicat Emmanuel Acho, fost jucător și analist NFL.

Starurile din lumea sporturilor au reacționat

LeBron James (41 de ani), starul celor de la Los Angeles Lakers și unul dintre cei mai influenți sportivi americani, a reacționat imediat când a auzit vestea că Bill Belichick nu va fi introdus în Hall of Fame.

LeBron James/ Foto: IMAGO

„Nu se poate să fi citit bine! Nu? N-are CUM ca Bill Belichick să nu fie ales din primul an în Hall of Fame!! Asta e IMPOSIBIL, SCANDALOS și, sincer, o lipsă totală de respect!”, a scris Lebron James pe contul său de pe X.

Man there's no way I read that right! Right? Ain't no WAY Bill Belichick ain't 1st Ballot HOF!! That's IMPOSSIBLE, EGREGIOUS, and quite frankly DISRESPECTFUL! — LeBron James (@KingJames) January 28, 2026

Patrick Mahomes (30 de ani), quarterback-ul celor de la Kansas City Chiefs, a transmis și el un mesaj pe contul său personal de X cu privire la această veste.

„Nebunie... nici nu înțeleg cum ar putea fi posibil așa ceva” a scris Mahomes.

Patrick Mahomes are în palmares trei Super Bowl-uri câștigate cu Kansas City Chiefs/ Foto: IMAGO

Cine este Bill Belichick

Bill Belichick are în spate o carieră legendară. Înainte de perioada petrecută la Patriots, câștigase deja două inele de campion fiind coordonator defensiv al celor de la New York Giants, iar în anul 2000 a preluat funcția de antrenor al francizei din New England, post pe care l-a ocupat până în 2023.

În aceste peste două decenii, legendarul antrenor din Nashville și-a construit un parcurs de neegalat: șase Super Bowl-uri câștigate (locul 1 în clasamentul istoric al antrenorilor), nouă titluri de conferință și apariții în finală (locul 1), 31 de victorii în playoff (locul 1), 302 succese în sezonul regulat (locul 3) și 333 de meciuri câștigate în total (locul 2).

Recent, New England Patrios s-a calificat pentru prima dată în Super Bowl din 2018 încoace. Acolo, fosta echipă antrenată de Bill Belichick o va întâlni pentru a doua oară în istorie pe Seattle Seahawks.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în ultimul act și în anul 2015, iar atunci echipa condusă de legendarul tehnician american se impunea, scor 28-24.

