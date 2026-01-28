Ceahlăul rămâne în viață Portița de salvare prin care clubul ar putea evita falimentul

Ceahlăul Piatra Neamț, echipă de tradiție în fotbalul românesc, a anunțat că a găsit o portiță de salvare pentru a-și putea continua activitatea în Liga 2.

Aflată în pericol de faliment, Ceahlăul a venit cu o veste bună pentru fani.

Ceahlăul Piatra Neamț a găsit o soluţie pentru evitarea falimentului

Luni, la Primăria Piatra Neamț a avut loc o întâlnire între oficialii clubului și autoritățile locale pentru a găsi cele mai bune soluții pentru salvarea clubului și menținerea acestuia în Liga 2”, după cum a anunțat clubul pe Facebook.

„Scenariul considerat cel mai fezabil

Finanțarea prin Legea 350, prin modificarea ghidului de acordare a fondurilor de către Consiliul Local Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț, astfel încât ACSM Ceahlăul, aflat în reorganizare, să poată deveni eligibil pentru finanțare”, se arată în comunicatul postat de club pe rețelele de socializare.

Ulterior, Ceahlăul a venit cu un alt comunicat în care le explică faniilor următoarele etape ale demersului.

„După întâlnirea de luni, managementul clubului a realizat o analiză privind posibilitatea de a rezista până la configurarea unei soluții concrete și aplicabile.

Este foarte important să înțelegem că, pentru oricare dintre variantele luate în calcul, este nevoie de minimum 3 luni până la implementare.

În acest sens, până vineri, 30.01, se vor deschide discuții atât cu fostul finanțator, cât și cu alți potențiali susținători, în încercarea de a-i convinge să sprijine clubul până la concretizarea uneia dintre soluțiile stabilite.

În același timp, trebuie avut în vedere faptul că există timpi de așteptare pentru primirea răspunsurilor de la FRF, de la Comisia Europeană, precum și posibile modificări ale ghidului de finanțare.

Pentru Ceahlăul, timpul este extrem de prețios, în condițiile în care meciurile oficiale încep în curând, iar nevoia unei finanțări urgente este evidentă.

Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături, pentru încredere, răbdare și susținere, și îi asigurăm că managementul clubului depune toate eforturile necesare pentru a identifica cele mai bune soluții pentru viitorul ACSM Ceahlăul”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a formației din Liga 2.

Cehlăul Piatra Neamț a apelat la o soluție disperată pentru a supraviețui

Recent, clubul și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare.

Decizia a venit după ce Anton Măzărianu, patronul celor de la Ceahlăul, declara pe 20 ianuarie că, în lipsa unui nou investitor care să vină alături de el cât mai curând posibil, activitatea echipei va fi oprită.

Ulterior, conducerea clubului a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar nu au ajuns la un consens în ceea ce privește posibilitate de finanțare sau de sprijin instituțional pentru club, din cauza faptului că Ceahlăul se află încă în insolvență.

Situația financiară delicată a clubului a obligat echipa să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului, printre care și golgheterul echipei Carl Davordzie (10 goluri) la Sepsi Sf. Gheorghe, în schimbul a 50.000 de euro.

Ceahlăul a mai trecut printr-o desființare

În mai 2016, după mai multe probleme financiare grave, clubul a fost dizolvat.

Ulterior, în luna iulie a acestui an, Ceahlăul a fost reînființat sub o nouă entitate, CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Echipa a fost înscrisă în Liga 5-a, iar după șapte ani petrecuți în ligiile inferioare, echipa a revenit în Liga 2 în vara anului 2023.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Nici situația din campionat nu este una îmbucurătoare. După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 15, cu 18 puncte obținute.

Astfel, dacă nemțenii vor continua activitatea, se vor lupta pentru salvarea de la retrogradarea în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț

28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari

- FC Voluntari 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț

14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport