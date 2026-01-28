Ceahlăul rămâne în viață Portița de salvare prin care clubul ar putea evita falimentul
Cehlăul Piatra Neamț/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Ceahlăul rămâne în viață Portița de salvare prin care clubul ar putea evita falimentul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 13:34
  • Ceahlăul Piatra Neamț, echipă de tradiție în fotbalul românesc, a anunțat că a găsit o portiță de salvare pentru a-și putea continua activitatea în Liga 2.

Aflată în pericol de faliment, Ceahlăul a venit cu o veste bună pentru fani.

Comportament neadecvat Antrenorul jucătoarei de pe locul #50 mondial, anchetat de WTA
Citește și
Comportament neadecvat Antrenorul jucătoarei de pe locul #50 mondial, anchetat de WTA
Citește mai mult
Comportament neadecvat Antrenorul jucătoarei de pe locul #50 mondial, anchetat de WTA

Ceahlăul Piatra Neamț a găsit o soluţie pentru evitarea falimentului

Luni, la Primăria Piatra Neamț a avut loc o întâlnire între oficialii clubului și autoritățile locale pentru a găsi cele mai bune soluții pentru salvarea clubului și menținerea acestuia în Liga 2”, după cum a anunțat clubul pe Facebook.

„Scenariul considerat cel mai fezabil

Finanțarea prin Legea 350, prin modificarea ghidului de acordare a fondurilor de către Consiliul Local Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț, astfel încât ACSM Ceahlăul, aflat în reorganizare, să poată deveni eligibil pentru finanțare”, se arată în comunicatul postat de club pe rețelele de socializare.

Ulterior, Ceahlăul a venit cu un alt comunicat în care le explică faniilor următoarele etape ale demersului.

„După întâlnirea de luni, managementul clubului a realizat o analiză privind posibilitatea de a rezista până la configurarea unei soluții concrete și aplicabile.

Este foarte important să înțelegem că, pentru oricare dintre variantele luate în calcul, este nevoie de minimum 3 luni până la implementare.

În acest sens, până vineri, 30.01, se vor deschide discuții atât cu fostul finanțator, cât și cu alți potențiali susținători, în încercarea de a-i convinge să sprijine clubul până la concretizarea uneia dintre soluțiile stabilite.

În același timp, trebuie avut în vedere faptul că există timpi de așteptare pentru primirea răspunsurilor de la FRF, de la Comisia Europeană, precum și posibile modificări ale ghidului de finanțare.

Pentru Ceahlăul, timpul este extrem de prețios, în condițiile în care meciurile oficiale încep în curând, iar nevoia unei finanțări urgente este evidentă.

Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături, pentru încredere, răbdare și susținere, și îi asigurăm că managementul clubului depune toate eforturile necesare pentru a identifica cele mai bune soluții pentru viitorul ACSM Ceahlăul”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a formației din Liga 2.

Cehlăul Piatra Neamț a apelat la o soluție disperată pentru a supraviețui

Recent, clubul și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare.

Decizia a venit după ce Anton Măzărianu, patronul celor de la Ceahlăul, declara pe 20 ianuarie că, în lipsa unui nou investitor care să vină alături de el cât mai curând posibil, activitatea echipei va fi oprită.

Ulterior, conducerea clubului a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar nu au ajuns la un consens în ceea ce privește posibilitate de finanțare sau de sprijin instituțional pentru club, din cauza faptului că Ceahlăul se află încă în insolvență.

Situația financiară delicată a clubului a obligat echipa să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului, printre care și golgheterul echipei Carl Davordzie (10 goluri) la Sepsi Sf. Gheorghe, în schimbul a 50.000 de euro.

Ceahlăul a mai trecut printr-o desființare

În mai 2016, după mai multe probleme financiare grave, clubul a fost dizolvat.

Ulterior, în luna iulie a acestui an, Ceahlăul a fost reînființat sub o nouă entitate, CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Echipa a fost înscrisă în Liga 5-a, iar după șapte ani petrecuți în ligiile inferioare, echipa a revenit în Liga 2 în vara anului 2023.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Nici situația din campionat nu este una îmbucurătoare. După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 15, cu 18 puncte obținute.

Astfel, dacă nemțenii vor continua activitatea, se vor lupta pentru salvarea de la retrogradarea în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

  • 21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț
  • 28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari
  • 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț
  • 14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

Citește și

Alertă de „blat”  Meci anulat în ultimul moment, din cauza activității suspecte de pe piața pariurilor. Președintele e ferm: „Nu voi mai trece prin asta”
Alte sporturi
12:41
Alertă de „blat” Meci anulat în ultimul moment, din cauza activității suspecte de pe piața pariurilor. Președintele e ferm: „Nu voi mai trece prin asta”
Citește mai mult
Alertă de „blat”  Meci anulat în ultimul moment, din cauza activității suspecte de pe piața pariurilor. Președintele e ferm: „Nu voi mai trece prin asta”
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB
Superliga
12:33
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB
Citește mai mult
„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
ceahlaul piatra neamt liga 2 faliment
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share