Billel Omrani (32 de ani), fost jucător de la FCSB și CFR Cluj, a pierdut procesul cu ANAF și e obligat să-și plătească datoriile.

Billel Omrani a părăsit clubul din Gruia în 2022, atunci când a fost transferat de FCSB, și i-a acuzat pe clujeni că au semnat în fals mai multe documente în numele său.

Billel Omrani a pierdut procesul cu ANAF

Fostul atacant care a evoluat în 209 de meciuri pentru CFR a pierdut procesul cu ANAF și este obligat să plătească TVA în valoare de 30.000 de euro, din perioada în care era la echipa din Gruia. Trebuie să plătească și 31.000 de lei cheltuieli de judecată, anunță fanatik.ro.

Omrani susține că nu a fost informat de club că trebuie să plătească singur TVA la ANAF. Mai mult, a depus o plângere penală împotriva conducerii CFR-ului potrivit căreia i-a fost falsificată semnătura pe documentul de la ANAF.

„Conducerea clubului l-a asigurat că sumele restante vor fi virate jucătorului în lunile următoare părăsirii echipei, însă acest lucru nu s-a întâmplat, sportivul fiind nevoit să ia legătura în repetate rânduri cu reprezentantul legal al CFR Cluj pentru a primi asigurări în legătură cu sumele neonorate.

Conducerea clubului i-a transmis faptul că sumele de bani restante nu mai pot fi eliberate de clubul de fotbal către sportiv datorită unei adrese de poprire primită de club din partea ANAF”, se arată în cererea depusă în instanță de Billel Omrani, potrivit sursei citate.

De altfel, pe numele lui Omrani ar fi fost emise mai multe facturi fiscale, pe lângă salariul lui de atunci de 20.000 de euro. Fostul jucător din Gruia a declarat că nu a știut acest lucru și că a aflat că datorează bani statului român abia după ce a ajuns la FCSB, în 2022.

Billel Omrani a jucat 244 de meciuri în România pentru CFR Cluj, FCSB, Petrolul Ploiești și Poli Iași. Pentru aceste echipe, atacantul algerian a înscris 49 de goluri.

În acest moment, atacantul joacă la Anagennisi Karditsas, în liga secundă a Greciei.

150.000 de euro valorează Billel Omrani, conform Transfermarkt

