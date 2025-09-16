Robert Redford a murit  Detalii mai puțin știute: a pierdut bursa de baseball din cauza consumului de alcool + VIDEO Scenă memorabilă: imaginea sportului nu a mai fost aceeași +12 foto
Florin Voicu
Publicat: 16.09.2025, ora 17:28
Actualizat: 16.09.2025, ora 18:53
  • Marele actor american Robert Redford a murit azi, la 89 de ani, în locuința sa din Utah, SUA

Robert Redford a avut dintotdeauna o relație apropiată cu sportul, mai ales în tinerețe.

Crescut în California, a fost atras de activitățile fizice și de viața în aer liber. În liceu a practicat tenisul și era cunoscut pentru spiritul său competitiv, dar adevărata lui pasiune era baseballul.

Robert Redford, probleme cu alcoolul în tinerețe

Talentul pe care l-a arătat ca pitcher i-a adus o bursă sportivă la University of Colorado. Totuși, experiența universitară nu a decurs așa cum sperase.

Din cauza unor dificultăți personale și a problemelor legate de consumul de alcool, și-a pierdut bursa și a fost nevoit să renunțe la studii. Visul unei cariere sportive s-a încheiat brusc, dar sportul a rămas mereu parte din viața lui.

Mai târziu, în cariera de actor, Redford a revenit la baseball într-un mod neașteptat și memorabil. Filmul The Natural (1984), în care joacă rolul unui jucător de baseball ce își caută revanșa târziu în viață, a devenit unul dintre cele mai cunoscute filme sportive din istorie.

Imaginea lui Redford îmbrăcat în uniformă, lovind mingea cu o forță aproape mitică, a intrat în cultura populară și l-a consacrat drept un simbol al baseballului pe marele ecran.

Prin acest rol, el a reușit să îmbine experiența personală de fost sportiv cu talentul său actoricesc, oferind publicului o poveste care a rămas clasică.

Robert Redford a rămas pasionat de sport

În afara platoului de filmare, Robert Redford și-a păstrat mereu pasiunea pentru mișcare și sporturile în aer liber.

Era un mare iubitor de schi, drumeții, călărie și pescuit, activități care reflectă legătura sa puternică cu natura. În Utah, unde a înființat resortul și festivalul Sundance, Redford a sprijinit dezvoltarea sporturilor de iarnă și a promovat un stil de viață activ, în armonie cu mediul.

Deși nu a avut o carieră sportivă profesionistă, sportul i-a marcat viața și i-a influențat cariera artistică.

Dincolo de rolurile sale, Redford a rămas asociat cu imaginea atletului american clasic: disciplinat, pasionat și legat de spiritul competiției. Moștenirea sa, așadar, nu este doar cinematografică, ci și sportivă, chiar dacă într-un mod indirect.

Paul Newman and Robert Redford teaming up in ping pong against director George Roy Hill during a break in the filming of "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1968)

Posted by The Legend on Friday 2 February 2024

Robert Redford în The Natural, unul dintre cele mai celebre filme despre sport

Când Robert Redford a acceptat rolul lui Roy Hobbs în The Natural (1984), era deja un actor consacrat, dar acest film i-a adus o aură specială.

Povestea urmărește destinul unui jucător de baseball cu un talent extraordinar, dar cu o carieră ratată de împrejurări dramatice, care își caută revanșa târziu, aproape imposibil, în viață.

Personajul interpretat de Redford devine o figură mitică, un erou tragic și în același timp inspirațional.

Filmul a fost mai mult decât o simplă poveste sportivă – a reușit să transforme baseballul într-o alegorie despre speranță, eșec și renaștere.

Secvența finală, în care Roy Hobbs lovește mingea decisivă și aceasta se pierde în lumina orbitoare, este considerată una dintre cele mai iconice imagini din istoria cinematografiei americane.

Impactul cultural a fost enorm. După The Natural, imaginea baseball-ului pe ecran nu a mai fost aceeași. Redford a reușit să ofere un chip uman, matur și complex acestui sport, iar filmul a ridicat povestea unui jucător de baseball la rang de mit național.

Criticii au remarcat cum producția a transformat baseballul într-o formă de poezie vizuală, iar publicul a răspuns cu entuziasm, consolidând filmul ca unul dintre cele mai mari clasice ale genului sportiv.

Pentru Redford, legătura personală cu baseballul – sportul pe care îl iubise în tinerețe și prin care aproape și-a construit o viață – a dat rolului o autenticitate aparte.

Nu interpreta doar un jucător, ci reînvia într-un fel propriile sale visuri pierdute. Tocmai de aceea, imaginea sa în uniformă, cu privirea fixată asupra mingii, a devenit atât de memorabilă și încărcată de emoție.

În concluzie, The Natural nu doar că i-a consolidat lui Robert Redford legătura cu sportul, dar a schimbat și modul în care baseballul este perceput pe marele ecran: nu doar ca un joc, ci ca o metaforă pentru destin, luptă și speranță.

  • Robert Redford s-a născut pe 18 august 1936, în Santa Monica, California, și a crescut cu o pasiune pentru natură, sport și desen.
  • A studiat arta dramatică și a început o carieră de actor. Rapid, talentul și carisma sa l-au impus la Hollywood, devenind celebru prin filme ca Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men sau Out of Africa.

