Sancționat pe viață pentru blat A trucat 22 de meciuri și a refuzat să coopereze cu ITIA

  • Tenismenul thailandez Jatuporn Na Lamphun (31 de ani) a fost suspendat pe viață și amendat cu 115.000 de dolari, deoarece a încălcat Programului anticorupție în tenis (TACP).

Ancheta Agenției Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a stabilit că Na Lamphun a trucat 22 de meciuri între 2023 - 2024, notează mundodeportivo.com.

Jatuporn Na Lamphun a fost suspendat pe viață din tenis

„Na Lamphun, în vârstă de 31 de ani, care a executat și o suspendare de 18 luni pentru infracțiuni TACP în 2016, nu a răspuns la notificarea de acuzare a ITIA.

Aceasta includea facilitarea sau încercarea de a facilita aranjarea a 22 de meciuri în perioada 2023-2024, furnizarea sau oferirea de bani în 18 dintre aceste meciuri pe lângă faptul că a refuzat să coopereze cu ancheta ITIA”, se arată în comunicatul oficial emis de Agenție.

Inițial, jucătorul - care nu ocupă niciun loc în clasament - era suspendat provizoriu din decembrie 2024 și, după ce nu a răspuns la notificarea ITIA privind acuzațiile, interdicția pe viață a intrat în vigoare la 20 august 2025 ca sancțiune automată.

Cu toate acestea, thailandezul a decis să nu conteste măsura în fața unui judecător independent al programului anticorupție (AHO).

Drept urmare, jucătorului i se interzice permanent să concureze, să se antreneze sau să participe la orice eveniment autorizat sub egida ITIA, inclusiv ATP, WTA, ITF, Tennis Australia, Federația Franceză de Tenis, Wimbledon și USTA, precum și de orice federație națională asociată.

Lleyton Hewitt, suspendat și el de ITIA

În urmă cu o săptămână, Agenția Internațională de Integritate în Tenis anunța că l-a sancționat pe căpitanul Australiei de Cupa Davies cu două săptămâni de suspendare și o amendă de 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro), după ce a împins un voluntar antidoping, la finalul anului 2024.

Tribunalul a recomandat ca o treime din sumă să revină ITF, iar voluntarul să primească restul, „drept compensație pentru stresul, disconfortul și jena provocate de incident”.

Hewitt ar urma să fie suspendat în perioada 24 septembrie - 7 octombrie, fiindu-i permis să fie căpitan al Australiei la meciul cu Belgia din acest weekend.

Hewitt a negat acuzația - care a fost adusă de ITIA în urma revizuirii probelor video, a declarațiilor martorilor și a interviurilor - invocând autoapărarea. Cazul a fost înaintat unui tribunal independent, convocat de Sport Resolutions și prezidat de Michael Heron KC.

[...] La 4 august 2025, președintele tribunalului independent a decis ca acuzația de comportament ofensator să fie menținută, declarând că acțiunile lui Hewitt «nu au îndeplinit cerințele de autoapărare», iar comportamentul său «nu a fost rezonabil și proporțional».

Sancțiunea a fost suspendată de la 24 septembrie 2025 până la 7 octombrie 2025, astfel încât să nu fie «nejustificat de punitivă» împotriva lui Hewitt și să-i afecteze programul din Cupa Davis, dar și pentru a oferi posibilitatea depunerii unui apel înainte ca sancțiunea să intre în vigoare.

În timpul suspendării, lui Hewitt i se interzice participarea la toate activitățile legate de tenis, inclusiv a fi antrenor, jucător, căpitan sau alte roluri conexe”, se arată în comunicatul ITIA.

  • Oficialul împins a declarat că nu va mai face voluntariat, ceea ce, potrivit ITIA, reprezintă „o pierdere tangibilă pentru programul antidoping”.
Personalul antidoping joacă un rol esențial în culise în păstrarea integrității tenisului și ar trebui să își poată îndeplini rolul fără teama de contact fizic. În acest caz, această linie a fost în mod clar depășită și nu am avut de ales decât să intervenim. Karen Moorhouse, director general ITIA

Spre deosebire de Jatuporn Na Lamphun, Hewitt a anunțat că va face apel.

30 de titluri ATP
a cucerit Lleyton Hewitt de-a lungul carierei, două fiind de Grand Slam: US Open 2001 și Wimbledon 2002

tenis suspendare ITIA Jatuporn Na Lamphun
