Liviu Ciobotariu (54 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al celor de la Petrolul Ploiești.

Tehnicianul a reușit să obțină doar o victorie în primele nouă etape ale acestui sezon de Liga 1.

Aflată în prezent pe loc de baraj în subsolul clasamentului, Petrolul a decis să renunțe la serviciile tehnicianului.

Citește și Sancționat pe viață pentru blat A trucat 22 de meciuri și a refuzat să coopereze cu ITIA Citește mai mult Sancționat pe viață pentru blat A trucat 22 de meciuri și a refuzat să coopereze cu ITIA

Liviu Ciobotariu, demis de Petrolul

„Lupii” au obținut doar 6 puncte în 9 etape, iar eșecul cu Dinamo de luni, scor 0-3, a umplut paharul. Ciobotariu fusese contestat de suporteri, iar la o zi distanță conducerea a anunțat despărțirea.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe «lupi» în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.

Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, a scris Petrolul Ploiești pe pagina de Facebook.

Claudiu Tudor: „Avem variante și din America de Sud”

După decizie, președintele Petrolului, Claudiu Tudor, a vorbit despre despărțirea de Ciobotariu și variantele de antrenor pe care le are echipa.

Pe lângă numele vehiculate precum Dorinel Munteanu sau Marius Șumudică, oficialul susține că are variante și din America de Sud.

„Nu ai cum să nu fii afectat, dacă ești contestat. Acum, indiferent cine va veni, pentru că antrenorul are un rol foarte, foarte important, băieții trebuie să se trezească și să aibă alte atitudini. Și să găsească victoria cât mai repede. Și asta înseamnă chiar de duminică, pentru că avem mare, mare nevoie de victorie.

Să știi că orice antrenor care a mai fost la noi a făcut treaba bună. Vom vedea în zilele următoare. Pentru că chiar nu avem niciun antrenor, nicio decizie luată. Suntem în discuții.

Șumudică, la ce valoare are, ar fi fost o variantă bună. Sau ar fi o variantă bună. Acum, cine știe, o să discutăm și cu el, să vedem ce planuri are.

Un antrenor cu experiență e și Dorinel Munteanu, dar deocamdată nu am discutat nimic cu el.

Dacă vedeți câte mesaje și câte propuneri am de antrenor... din toată America de Sud. Din Argentina, din Columbia, dar sunt normale, ne-am obișnuit în această perioadă”, a declarat Claudiu Tudor la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport