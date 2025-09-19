„Abstinență sexuală totală” Secretele lui Bjorn Borg pentru victoria care a intrat în istoria tenisului » O româncă avea să-i fie soție după 19 zile
Bjorn Borg și Mariana Simionescu, pe 20 mai 1980, la un meci demonstrativ împotriva altui cuplu din tenis: Chris Evert (dreapta)-John Lloyd Foto: Imago
„Abstinență sexuală totală” Secretele lui Bjorn Borg pentru victoria care a intrat în istoria tenisului » O româncă avea să-i fie soție după 19 zile

  • Bjorn Borg, 69 de ani, povestește în cartea biografică regulile, obișnuințele, superstițiile sale repetate și la Wimbledon 1980, turneu câștigat după o finală intrată în legenda tenisului.
  • Românca Mariana Simionescu (68 de ani) i-a fost alături și în acel an la Londra. Cei doi s-au căsătorit la nici trei săptămâni după triumful starului suedez.

Bjorn Borg a fost unul dintre marii tenismeni ai anilor ‘70, cu șase trofee de Roland Garros și cinci de Wimbledon între 1974 și 1981.

Suedezul s-a retras șocant în ianuarie 1983, la doar 26 de ani. Tentativele sale de întoarcere pe teren au eșuat.

Finala Borg - McEnroe, parte din istoria tenisului

Acum, la 69 de ani, povestește în autobiografia „Heartbeats” și acea perioadă de suferință, afectată de alcool și droguri, în care era să moară de două ori. Și dezvăluie că este bolnav de cancer.

Amintește și momentele extraordinare ale carierei. Cea mai mare victorie, al 5-lea titlu consecutiv (și ultimul) la Wimbledon.

Pe 5 iulie 1980, l-a învins pe americanul John McEnroe în finala de la Londra, meci de cinci seturi intrat în istoria tenisului: 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16), 8-6.

3 ore și 53 de minute
a durat confruntarea Borg-McEnroe, de la Wimbledon 1980

Mariana Simionescu, amintită de Borg. S-a căsătorit cu ea după Wimbledon

Borg a scris despre secretele lui la acel turneu, la orice mare turneu. Și ce făcea în afara jocurilor. Obișnuințele sale. Lucrurile care îl ajutau. Superstițiile. Și ce nu făcea pentru a nu-i dezechilibra starea fizică, psihică.

A amintit-o pe românca Mariana Simionescu, prima lui soție, fostă jucătoare de tenis cu care s-a căsătorit pe 24 iulie 1980, cei doi despărțindu-se patru ani mai târziu.

Bjorn și Mariana, pe 15 iunie 1977, la Stockholm Foto: Imago Bjorn și Mariana, pe 15 iunie 1977, la Stockholm Foto: Imago
Bjorn și Mariana, pe 15 iunie 1977, la Stockholm Foto: Imago

„Mariana și Labbe (n.r. - antrenorul Lennart Bergelin) au fost singurii care au venit cu mine la Wimbledon în 1980”, a notat el în carte, pasaje redate de The Times.

„Ca de obicei, am stat undeva departe de zonele turistice, în același hotel, în același apartament, la Holiday Inn, în Hampstead.

Mi s-a permis să stau singur, spre deosebire de ceilalți, care stăteau în hoteluri special pregătite pentru jucători”.

Borg, despre superstiții: „Mariana aducea întotdeauna o amuletă”

A continuat cu fiecare detaliu pe care-l repeta la nesfârșit, partidă după partidă.

„Eram superstițios. Nimic nu putea fi diferit față de anul precedent dacă fusese bine înainte”.

Mariana aducea întotdeauna o amuletă, cel mai des o jucărie de pluș. Nu m-am bărbierit niciodată în timpul turneului și am purtat numai tricouri FILA cu dungi, de preferință verzi. Bjorn Borg, despre Wimbledon 1980

Mai erau două superstiții la care nu renunța niciodată:

„Trebuia mereu să stau pe același scaun în pauzele meciurilor, așa că alergam pe terenul central pentru a-l ocupa primul.

Aveam mereu același număr de prosoape la partide”.

Borg voia să fie totul identic. Și mașina

Și mașina trebuia să fie identică. „Închiriam mereu același tip de autoturism, un Saab. Labbe conducea, cum o făcea de când eram în clasa a XI-a.

Într-un an, ni s-a promis același model, dar Labbe a spus imediat după ce am plecat: «Trebuie să ne întoarcem. Asta nu e mașina potrivită».

Borg, în genunchi, fericit, după finala câștigată în fața lui McEnroe, la Wimbledon 1980 Foto: Imago Borg, în genunchi, fericit, după finala câștigată în fața lui McEnroe, la Wimbledon 1980 Foto: Imago
Borg, în genunchi, fericit, după finala câștigată în fața lui McEnroe, la Wimbledon 1980 Foto: Imago

Saabul respectiv era fără radio și avusesem radio întotdeauna înainte. Labbe ținea evidența tuturor detaliilor”.

O regulă clară cu Mariana Simionescu la turneu

În timpul turneului, stătea cu Mariana Simionescu în același apartament, dar el impunea o regulă clară: fără momente de iubire.

„Era abstinență sexuală totală”, a spus Borg. Așa rămânea din prima până în ultima zi a competiției.

Mai era ceva ce nu schimba. Mânca mereu în cameră și avea mereu același meniu.

„Carne, cartofi, legume și salată. La cât de intens mă antrenam, aveam nevoie de toate caloriile pe care le puteam consuma”.

A făcut o precizare: „Rareori am luat suplimente. Dacă aveam nevoie, completam cu sare sau tablete de fier. Și am mâncat întotdeauna multe fructe”.

