Legenda tenisului Bjorn Borg (69 de ani) a dezvăluit în autobiografia sa că a fost diagnosticat cu cancer într-o fază avansată.

Suedezul a venit acum cu noi informații despre starea sa, precizând că va „lupta în fiecare zi ca și cum ar fi o finală de Wimbledon”.

Borg, fost număr unu mondial, a câștigat 11 titluri de Grand Slam, inclusiv cinci Wimbledon-uri consecutive, înainte de a se retrage neașteptat la 25 de ani.

Bjorn Borg, diagnosticat cu cancer în stare avansată: „Medicul mi-a zis că este foarte, foarte rău”

Deși se află acum în remisie, după o operație efectuată în 2024, el a recunoscut că diagnosticul a fost „dificil din punct de vedere psihologic”.

„Am vorbit cu medicul și mi-a spus că este foarte, foarte rău. Mi-a spus că am aceste celule canceroase „adormite” și că va fi o luptă în viitor.

La fiecare șase luni merg să fac analize. Ultimul test l-am făcut acum două săptămâni. Este ceva cu care trebuie să trăiesc”, a declarat Borg, conform bbc.com.

Problema este că nu simți nimic, te simți bine, și apoi se întâmplă brusc. Sper să fiu bine. Trăiesc fiecare zi pe rând, pas cu pas, cu speranță. Bjorn Borg

Fostul sportiv a anunțat că este diagnosticat cu cancer în ultimul capitol al autobiografiei sale, unde a precizat că boala se află „în cea mai avansată fază”, dar că va „lupta în fiecare zi ca și cum ar fi o finală de Wimbledon” .

Bjorn Borg s-a retras la 25 de ani

În autobiografia sa, „Heartbeats: A Memoir”, scrisă împreună cu soția sa, Patricia, Borg a povestit despre greutățile întâmpinate după încheierea carierei de jucător.

Fostul sportiv s-a retras la doar 25 de ani, o perioadă în care majoritatea jucătorilor de tenis se îndreaptă spre vârful al carierei.

„La hoteluri, când mă cazam, erau cel puțin 100 de oameni la recepție care voiau autografe. La restaurante, 15 fotografi mă așteptau și mă urmăreau. În cele din urmă, când nu jucam, stăteam în cameră. Mâncam în cameră. Nu ieșeam.

De asta am renunțat la tenis. M-am gândit: «Oare asta va fi viața mea în viitor?». De asta am spus că e suficient!”, a povestit Borg, conform theguardian.com.

Bjorn Borg: „Am fost aproape de moarte de multe ori”

În primul an de „libertate”, spune el, a făcut exact ce și-a dorit și s-a bucurat de fiecare moment.

S-a mutat în America, în Long Island, New York, și a petrecut mult timp, alături de fosta sa soție, jucătoarea română Mariana Simionescu, care renunțase la tenis pentru a-i sprijini cariera.

Totuși, proaspăt retras, Bjorg spune că avea nevoie de ceva care să îi ofere adrenalina meciurilor de tenis, iar în vara anului 1982 a descoperit cocaina.

Am simțit aceeași senzație pe care mi-o oferea tenisul. Eram fericit că mă eliberasem de tenis și puteam face orice, dar nu aveam niciun plan. Ajungi într-un punct în care te întrebi: «Ce pot face acum ca să fiu fericit? Vreau aceeași satisfacție pe care o aveam când jucam tenis». Eram pierdut. De aceea sportivii de astăzi se pregătesc pentru viața după sport. Au agenți, oameni care să-i ghideze. Eu nu aveam pe nimeni și a trebuit să fac totul singur. Bjorn Borg

Borg a început să consume mai multă cocaină, combinată cu alte droguri și cu alcool, iar în 1984 s-a despărțit de Simionescu, conform sursei citate:

„Când te simți rău, încerci să fugi. Eu am încercat să scap prin droguri, pastile și mult alcool. Căutam ceva, deși nu știam exact ce, iar folosind aceste lucruri nu mai trebuia să mă gândesc la problemele mele”.

În 1989, Borg a ajuns la spital, după o supradoză în Milano, un incident care l-a determinat să își reevalueze decizia de retragere.

Deși s-a întors în circuit între 1991 și 1993, nu a reușit să câștige niciun meci.

Mă întrebam: «Am jucat cu adevărat acest sport înainte?». Jucam atât de prost, era ridicol. Apoi mi-am spus: «Nu joc pentru a câștiga turnee, joc dintr-un alt motiv» Bjorn Borg

„Am fost aproape de moarte de multe ori. Mi-am reparat viața și sunt foarte fericit cu mine însumi”, a adăugat Borg.

