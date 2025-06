Nu au primit licența Un club legendar al Portugaliei, aproape de desființare, din cauza problemelor financiare

Boavista, unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Portugalia, nu se va putea înscrie în campionatul ligii secunde, din cauza unor probleme de ordin fiscal.

Boavista a retrogradat din prima ligă a Portugaliei, după ce a încheiat sezonul trecut pe ultimul loc al clasamentului.

După ce a retrogradat la finalul sezonului trecut, Boavista se confruntă cu noi probleme. Clubul nu se va putea înscrie în campionatul ligii secunde, ca urmare a imposibilității clubului de a îndeplini cerințele fiscale necesare pentru a obține licența.

Directorul clubului, Fary Faye, a explicat situația prin care trece echipa și a declarat că nu știe în ce ligă va evolua echipa sa, din sezonul viitor.

„Sunt complet devastat, îmi cer scuze, nu credeam că ni se va întâmpla asta. Am făcut tot ce am putut să înregistrăm Boavista, am făcut tot posibilul să obținem actele, dar banii nu au ajuns la timp. Am făcut tot ce am putut, iubesc și respect Boavista” , a declarat Faye, citat de abola.pt.

1 titlu de campioana a câștigat Boavista de-a lungul istorie, în 2001

Boavista începuse campania de achiziții pentru noul sezon

De asemenea, conducătorul clubului portughez a declarat că la echipa deja începuse conturarea lotului pentru atacarea promovării, însă, odată cu aceasta decizie, totul se va schimba.

„Așteptăm banii de luni dimineață. Încă nu au ajuns. Acest club are 120 de ani, iar munca pe care am depus-o anul acesta pentru a ne îndeplini toate obligațiile a fost recunoscută de mulți oameni.

I-am plătit pe jucători și pe personal, care au fost toți plătiți la timp la sfârșitul sezonului, și pe furnizori. Cred că veți înțelege că este foarte dificil pentru noi, și mai ales pentru mine, să ajungem în acest punct.

Sunt multe lucruri pe care le-aș putea spune, dar sincer, încă sunt puțin depășit de limitele mele, pentru că nu cred cu adevărat în ceea ce se întâmplă. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca acest club să-și recapete respectul și credibilitatea pentru a ajunge acolo unde merită să fie.

Cu sau fără mine, Boavista nu va muri niciodată și este un club grozav. Sper ca totul să se rezolve și ca Boavista să poată reveni la ceea ce a fost”, a mai declarat Fary Faye.

Boavista, retrogradată și în 2008

Nu e prima dată când formația este retrogradată de comisii. S-a întâmplat și în 2008, după un scandal de corupție în care erau acuzați că au mituit arbitri în sezonul 2003/2004.

În 2014, au câștigat procesul cu liga, care a fost obligată să îi primească din nou în primul eșalon. În acel moment, Boavista se afla în liga a treia și reușise să promoveze în B.

