„Un rezultat echitabil”  Bogdan Andone, mulțumit de remiza cu Dinamo: „Mă bucur pentru băieți” + Ce spune Moldoveanu 

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, s-a declarat mulțumit de remiza obținută pe teren propriu de echipa sa.

FC Argeș a obținut un punct în meciul cu Dinamo după ce a fost condusă. Elevii lui Andone se clasează în acest moment pe locul #5 al Ligii 1.

FC ARGEȘ - DINAMO. Bogdan Andone, la finalul partidei: „Un rezultat echitabil”

„Un rezultat echitabil. Dinamo a controlat mai mult jocul, dar ca situații de gol e un rezultat echitabil. Mă bucur pentru băieți, au făcut efort, au muncit bine și am obținut un punct meritat.

Cred că am demonstrat cu echipele de top că jucăm un fotbal ofensiv. Am marcat goluri, am câștigat meciuri, dar cum am mai zis, azi am întâlnit o echipă care are același antrenor deja de doi ani, mentalitate foarte bună, forță...

Ei au avut azi în echipa de start 5 jucători de peste 1,90. Eram îngrijorat la fazele fixe, am pregătit, le-am spus băieților, dar din păcate fix din fază fixă am luat golul. Din punct de vedere tactic am făcut un meci bun și am luat un punct mulțumitor”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

Bogdan Andone: „Dacă vom avea șansa să ne batem la play-off , o vom face”

„Am spus-o, abordăm fiecare meci la victorie. Sunt meciuri în care putem juca ofensiv și sunt meciuri în care trebuie să ne adaptăm la adversar și să ne apărăm foarte bine. Suntem pe un trend pozitiv, tot ce se întâmplă la club se face foarte bine.

Suntem o echipă care încearcă un fotbal pozitiv și o sa încercăm să scoatem cât mai multe victorii. Dacă vom avea șansa să ne batem la play-off până în ultima etapă a sezonului regulat o vom face.

Ne dorim dar trebuie să vedem și cât putem și cum putem. E primul an de Liga 1, mai avem nevoie de multe lucruri”, a mai adăugat Bogdan Andone.

Robert Moldoveanu: „Nu m-am putut bucura la gol”

„N-am putut să mă bucur la gol pentru că am crescut la Dinamo, am respect pentru suporteri, pentru club și nu m-am putut bucura, dar sunt fericit că am putut să marchez.

Vă dați seama că ne gândim (n.r. la play-off), dar nu asta este important. Trebuie ca la fiecare meci să dăm totul și la final tragem linie și vedem unde vom fi”, a declarat Robert Moldoveanu.

