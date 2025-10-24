Noam Bonnet (23 de ani), fotbalistul crescut în academia celor de la Olympique Lyon, a făcut spectacol în Liga 3 din România.

Mijlocașul francez evoluează la Șoimii Gura Humorului, formație cu care a semnat în septembrie, după mai bine de un an în care nu a avut echipă.

Bonnet a pus umărul decisiv la victoria obținută de Șoimii Gura Humorului cu CSM Vaslui, scor 6-1. Francezul a marcat de 5 ori în doar 25 de minute, primul gol fiind înscris în minutul 50 iar cel de-al cincilea în minutul 75.

Noam Bonnet, recital în Liga 3 din România

A șasea reușită a celor de la Gura Humorului a fost semnată de Cătălin Golofca, fostul fotbalist de la FCSB și CFR Cluj.

Grație victoriei categorice obținute în fața celor de la CSM Vaslui, Șoimii Gura Humorului a ajuns la 27 de puncte acumulate în 10 etape. Echipa este lider autoritar în seria 1 a Ligii 3, la 9 puncte distanță de ocupanta locului secund, Cetatea Suceava.

Noam Bonnet, crescut de Olympique Lyon

Fotbalistul francez a și-a petrecut junioratul la Olympique Lyon. El a evoluat în trei meciuri amicale pentru echipa mare a clubului din Hexagon, jocuri în care Lyon a întâlnit Feyenoord, Wolfsburg și Anderlecht.

În vara anului 2023, Bonnet părăsea țara natală și pleca în Israel, acolo unde avea să joace la Hapoel Tel Aviv, una dintre echipele de tradiție ale fotbalului israelian.

După ce a jucat doar 7 meciuri pentru formația din Tel Aviv, Bonnet a fost împrumutat la Hapoel Acre, club pentru care a bifat 15 meciuri.

Din septembrie 2024 el a fost liber de contract până să ajungă în cel de-al treilea eșalon al României.

