Xabi îl vrea cu orice preț  Cine e jucătorul pentru care insistă Real Madrid: „Sunt dispuși să renunțe la orice jucător pentru el”
Kenan Yildiz FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Xabi îl vrea cu orice preț Cine e jucătorul pentru care insistă Real Madrid: „Sunt dispuși să renunțe la orice jucător pentru el”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 23:02
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 23:04
  • Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul celor de la Real Madrid, dorește cu orice preț să îl transfere pe Kenan Yildiz (20 de ani), atacantul celor de la Juventus.

Evoluțiile bune ale atacantului turc în Serie A nu au rămas neobservate, el fiind foarte apreciat de către Xabi Alonso.

Kenan Yildiz, dorit cu insistență la Real Madrid

Conform jurnaliștilor de la marca.com, atacantul turc reprezintă o prioritate pentru „galactici”, unul dintre motivele principale fiind relația bună pe care Alonso o are cu Yildiz.

Giovanni Branchini, cunoscutul agent din Italia, a confirmat interesul celor de la Real pentru Yildiz.

„Xabi îl vrea pe Yildiz la Real Madrid. Este dispus să se despartă de oricine pentru a-l aduce, cu excepția lui Mbappé. Juventus, însă, cere în jur de 100 de milioane de euro”, a declarat acesta, conform tuttomercatoweb.com.

75 de milioane de euro
este cota lui Kenan Yildiz, conform Transfermarkt

Xabi îl cunoaște pe Yildiz încă de când fotbalistul turc era junior, el fiind membru al academiei celor de la Bayern atunci când Alonso încă juca la formația bavareză.

Înainte de meciul dintre Real și Juventus, Xabi l-a lăudat pe Kenan: „Au niște jucători foarte buni, iar Yildiz este unul dintre ei. Evoluția lui a fost fantastică. Îl cunosc de când eram împreună la Bayern și mă face foarte fericit să-i văd progresul”.

La rândul său, fotbalistul lui Juventus a vorbit la superlativ despre Real Madrid: „Real Madrid este fantastică. Fiecare copil visează să joace pe Bernabéu. Este unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume. Să-i înfrunt în Liga Campionilor a fost un vis devenit realitate”.

Superliga
16:00
Superliga
19:24
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
16:59
16:57
16:11
16:00
