„A înjurat, a lovit cu pumnul” Mihai Rotaru, noi detalii de la scandalul dintre Rădoi și Baiaram » De ce nu a intervenit

Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre conflictul dintre Mirel Rădoi (44 de ani) și Ștefan Baiaram (22 de ani).

Deși ar fi trebuit să stea pe bancă la partida cu Noah, scor 1-1, Ștefan Baiaram a fost trimis în tribună de către Mirel Rădoi după ce a avut o reacție nervoasă la vestiare în momentul în care a aflat că va fi rezervă.

Mihai Rotaru, despre neînțelegerea dintre Rădoi și Baiaram: „Sunt lucruri normale”

Finanțatorul oltenilor a declarat că nu există un conflict între Rădoi și Baiaram, ci doar o neînțelegere de moment. De asemenea, el a mai spus că nu a intervenit în discuțiile dintre cei doi.

„Nu am simțit nevoia să intervin. Nu este un caz Mirel Rădoi - Ștefan Baiaram. Sunt lucruri normale care se întâmplă. Unele apar în spațiul public, altele nu. Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor.

Baiaram când a aflat că nu este în primul 11, pe lângă că a înjurat foarte mult, a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. Atunci a ieșit Mirel din vestiarul antrenorului și a cerut team managerului să-l scoată în afara lotului pentru a putea pregăti în liniște meciul de peste o oră.

În momentul în care s-au făcut pozele cu Baiaram la inspecția gazonului, el știa că e afară din echipă. El știa că nu va sta nici pe bancă. Toate lucrurile au fost normale după. Am văzut și declarațiile lui Mirel de după meci.

Niciun jucător nu este fericit când nu este în primul 11. El este un jucător extrem de tânăr. Este în aria de selecție a cluburilor mari”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Nu există un caz Mirel Rădoi - Baiaram în viziunea mea. Se poate trece peste. Sunt lucruri care se întâmplă. Sunt antrenori care iau decizii și jucători care le acceptă sau nu. Mihai Rotaru, finanțator Universitatea Craiova

Mihai Rotaru: „Nu există în acest moment un caz”

„Asset-ul Universității Craiova este echipa în sine. Fiecare element de acolo, începând cu suporterii, staff-ul și jucătorii. Ștefan Baiaram este un jucător important nu doar pentru Universitatea Craiova, ci pentru tot fotbalul românesc.

A ajuns la o vârstă fragedă la echipa națională, e unul dintre marcatorii all-time în cupele europene pentru Universitatea Craiova.

A avut oferte bune, e un asset, dar nu îl privim într-un mod special. Nu există în acest moment un caz în care să intervin.

Trebuie să înțelegem această stare și mai departe o să vedem cum decurg lucrurile, dar eu am încredere că fiecare știe ce are de făcut” , a mai adăugat Mihai Rotaru.

