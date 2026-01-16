FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul formației piteștene, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa.

După victoria cu FCSB, FC Argeș s-a desprins la 6 puncte de campioană și la 4 puncte de Oțelul Galați, formația aflată pe ultimul loc de play-off.

FC ARGEȘ - FCSB. Bogdan Andone: „Această victorie nu e întâmplătoare”

Tehnicianul lui FC Argeș a declarat că se aștepta la o asemenea evoluție din partea echipei sale, ținând cont de pregătirea pe care a făcut-o în cantonamentul din Antalya.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au jucat. Muncă, disciplină. Nu e întâmplător, pentru că așa i-am văzut în Antalya. Au făcut sacrificii, iar asta s-a văzut.

Am zis că va fi un meci intens, cu miză mare, pentru că FCSB era la doar trei puncte în spate, înainte de meci.

Terenul a dat o stare de luptă, s-au făcut și greșeli tehnice, dar mă bucur că am gestionat acea acțiune de atac și pentru finalizarea lui Yanis Pîrvu.

Nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă, vreo 6-7 pe două locuri. Sunt multe puncte puse în joc, important e ca noi să le obținem. Trebuie să luăm fiecare joc în parte”, a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport.

Bogdan Andone: „Suntem cumva pregătiți să rămânem fără Pîrvu și Tudose”

Antrenorul lui FC Argeș a vorbit și despre Mario Tudose și Yanis Pîrvu, jucători eligibili U21, care ar fi în vizorul mai multor formații.

„Nu cred că e prima oară când începem cu doi jucători under. Pentru mine nu contează vârsta. Important e ca fiecare să facă efort, să aibă atitudine și să respecte ceea ce pregătim din punct de vedere tactic.

Suntem cumva pregătiți să rămânem la un moment dat fără ei. Pentru Mario au existat tot timpul oferte. La Yanis, care e jucător de echipă națională, au fost tatonări.

Dacă se vor pregăti la fel, vor face pasul spre echipa națională mare. Tudose joacă meci de meci și o face impecabil”, a mai spus Bogdan Andone.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport