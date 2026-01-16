Îngrijorare la FCSB Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: cum i-a răspuns patronului , după ce acesta l-a criticat +36 foto
Florin Tănase FOTO: Sport Pictures
Îngrijorare la FCSB Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: cum i-a răspuns patronului, după ce acesta l-a criticat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 23:04
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 23:04
  • FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii din vestiarul campioanei, a vorbit despre înfrângerea de la Mioveni.

După eșecul cu FC Argeș, FCSB rămâne pe locul 9 al clasamentului, la 6 puncte în spatele echipei antrenate de Bogdan Andone.

FC ARGEȘ - FCSB. Florin Tănase: „Suntem îngrijorați”

Tănase a vorbit despre motivele pentru care campioana nu a reușit să câștige partida cu FC Argeș și i-a răspuns patronului Gigi Becali, după ce acesta l-a nominalizat pe o listă cu jucătorii vinovați pentru eșecul de la Mioveni.

„E greu să-ți creezi ocazii pe un asemenea teren. E normal să fim îngrijorați, nu avem cum să fim liniștiți, dar mai sunt meciuri. Vor urma trei partide pe teren propriu în care trebuie să adunăm puncte și să urcăm în clasament.

Trebuie să ne adaptăm, suntem obligați. În mod normal nu trebuia să fie gheață pe teren, dar asta este, trebuie să te adaptezi, să câștigi duelurile.

(n.r. - Gigi Becali a declarat că lui Tănase i-a fost frică la acest meci) Nu, nu m-am temut de teren. Poate i s-a părut dânsului, dar nu, nu m-am temut azi”, a declarat Florin Tănase, la Prima Sport.

FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (13).jpeg
FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (13).jpeg

Florin Tănase: „Este o situație foarte dificilă”

Tănase a vorbit și despre ce va urma pentru FCSB, atât în campionat, cât și în cupele europene.

„Au mai rămas doar 8 meciuri, cred că avem nevoie de 5 victorii ca să fim siguri de play-off. E o situație foarte dificilă dar asta este, suntem la FCSB și trebuie să ne câștigăm meciurile.

La Zagreb trebuie să dăm totul pentru că reprezentăm România. Suntem obligați să luptăm și să adunăm puncte pentru noi, dar și pentru România.

Poate va fi mai bine când vom juca din 3 în 3 zile, așa cum a fost pe finalul anului”, a mai declarat Tănase.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB

liga 1 fc arges Florin Tanase fcsb
