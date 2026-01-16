„Au avut o singură ocazie” Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul”

FC Argeș - FCSB 1-0 . Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit despre înfrângerea suferită împotriva formației lui Bogdan Andone (51 de ani).

În minutul 28 al partidei de la Mioveni, Pîrvu a marcat ceea ce avea să fie unicul gol al partidei, după o greșeală mare a celor de la FCSB.

FC Argeș - FCSB 1-0 . Elias Charalambous: „Au avut o singură ocazie”

„A fost o seară proastă pentru noi. A fost genul de meci în care prima echipă care înscrie câștigă. A fost un teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul de joc. Au avut o singură ocazie și au marcat, noi nu am reușit.

Am pierdut, dar nu renunțăm, trebuie să continuăm. Când nu câștigi, sigur că se diminuează șansele [la play-off], dar vom încerca. Când pierzi un asemenea meci, nu poți să spui că ești mulțumit.

Poate ar fi trebuit să facem mai mult efort, trebuie să oferim mai multă energie. Au avut o ocazie și au marcat, noi nu am făcut-o”, a spus Charalambous, conform digisport.ro.

După atâtea luni, Dawa a făcut un meci bun. În general, Dawa a avut o prestație bună Elias Charalambous

Ca urmare a acestui rezultat, FC Argeș acumulează 37 de puncte, fiind la 4 lungimi de Oțelul, formația de pe locul 5, în timp ce FCSB rămâne pe poziția a noua.

