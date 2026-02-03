„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!”  Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic” +7 foto
Foto: Sport Pictures
„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!” Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic”

George Neagu
Publicat: 03.02.2026, ora 21:35
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 21:35
  • U Cluj - FC Argeș 3-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul oaspeților, a venit cu acuzații grave la adresa echipelor de top din Liga 1.
  • Tehnicianul piteștenilor și-a exprimat și nemulțumirea cu privire la arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

U Cluj și FC Argeș s-au întâlnit în cadrul etapei 25 din Liga 1. Formația lui Cristiano Bergodi s-a impus cu scorul de 3-1, grație golurilor marcate de Macalou ('12, '84) și Stanojev ('64). Pentru FC Argeș a marcat Sierra, în minutul 66.

U Cluj - FC Argeș 3-1. Bogdan Andone: „Sunt interese să intre în play-off echipele puternice și cele susținute politic

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Bogdan Andone a declarat că unele echipe din Liga 1 ar fi favorizate pentru a putea ocupa un loc în play-off, la finalul sezonului regulat.

„Noi acolo suntem, să evităm ultimele patru poziții, ăsta a fost obiectivul stabilit la începutul campionatului. Mai sunt cinci jocuri, vom vedea la sfârșit dacă vom fi pe loc de play-off sau play-out. Vom încerca să fim în primele 12 clasate.

La ce arbitraje sunt și ce interese sunt să intre echipele puternice și cele susținute politic... (n.r. - în play-off). Vreți să vorbesc de arbitrajul din meciul trecut (n.r. - cu UTA Arad, 0-1)? I-a spart fața lui Robert Moldoveanu.

Nu a fost chemat la VAR (n.r. - Andrei Chivulete), nu a ieșit nimeni să facă scandal. Astăzi v-am spus, iarăși, urma să fiu eliminat, m-am pus pe bancă”, a declarat antrenorul clubului FC Argeș, conform orangesport.ro.

FOTO: Ratarea lui Macalou în U Cluj - FC Argeș 3-1

Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1
Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1

Galerie foto (7 imagini)

Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1 Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1 Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1 Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1 Ratarea lui Macalou din meciul U Cluj - FC Argeș. Foto: captură/Prima Sport 1
+7 Foto
Bogdan Andone: „Nu vreau să comentez arbitrajul

Antrenorul celor de la FC Argeș și-a exprimat și nemulțumirea cu privire la arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

„Un joc decis de detalii, le-am spus înainte de joc, că la nivelul ăsta, la echipe care își doresc play-off-ul, trebuie te organizezi foarte bine. Primul gol primit cu ghinion, am controlat jocul, am avut ocazii importante.

Nu vreau să comentez arbitrajul, mă abțin cu greu, așa manieră de arbitraj... zici că eram la baschet. Ei erau la lupte, orice contact a fost fault pentru adversar.

O inexactitate la golul doi (n.r. - al lui Stanojev), am intrat în joc, am marcat, am avut la 2-1 o ocazie bună, apoi o greșeală a lui Blagaic.

U Cluj are calitate, experiență și ne-au taxat și pe acea greșeală, asta a fost istoria jocului. Nici cu Petrolul nu ne comparăm, nici din punct de vedere financiar”, a mai adăugat Bogdan Andone.

Din primele 11 clasate, suntem pe locul 12 financiar, ca buget. Avem buget de locul 12, ce fac băieții e un lucru extraordinar. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

În urma rezultatului de pe Cluj Arena, formația antrenată de Cristiano Bergodi a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 42 de puncte, în timp ce FC Argeș se află pe poziția 5, cu 40 de puncte.

Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures
Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures

Galerie foto (5 imagini)

Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures Universitatea Cluj - FC Argeș FOTO Sport Pictures
+5 Foto
Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2446
2Dinamo2445
3Rapid2445
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

21:09
20:34
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02
02.02
