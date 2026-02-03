„Noi eram la baschet, ei erau la lupte!” Bogdan Andone, mesaj furios după U Cluj - FC Argeș: „Sunt interese să intre în play-off echipele susținute politic”

U Cluj - FC Argeș 3-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul oaspeților, a venit cu acuzații grave la adresa echipelor de top din Liga 1.

Tehnicianul piteștenilor și-a exprimat și nemulțumirea cu privire la arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

U Cluj și FC Argeș s-au întâlnit în cadrul etapei 25 din Liga 1. Formația lui Cristiano Bergodi s-a impus cu scorul de 3-1, grație golurilor marcate de Macalou ('12, '84) și Stanojev ('64). Pentru FC Argeș a marcat Sierra, în minutul 66.

U Cluj - FC Argeș 3-1 . Bogdan Andone: „Sunt interese să intre în play-off echipele puternice și cele susținute politic”

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Bogdan Andone a declarat că unele echipe din Liga 1 ar fi favorizate pentru a putea ocupa un loc în play-off, la finalul sezonului regulat.

„Noi acolo suntem, să evităm ultimele patru poziții, ăsta a fost obiectivul stabilit la începutul campionatului. Mai sunt cinci jocuri, vom vedea la sfârșit dacă vom fi pe loc de play-off sau play-out. Vom încerca să fim în primele 12 clasate.

La ce arbitraje sunt și ce interese sunt să intre echipele puternice și cele susținute politic... (n.r. - în play-off). Vreți să vorbesc de arbitrajul din meciul trecut (n.r. - cu UTA Arad, 0-1)? I-a spart fața lui Robert Moldoveanu.

Nu a fost chemat la VAR (n.r. - Andrei Chivulete), nu a ieșit nimeni să facă scandal. Astăzi v-am spus, iarăși, urma să fiu eliminat, m-am pus pe bancă”, a declarat antrenorul clubului FC Argeș, conform orangesport.ro.

Bogdan Andone: „Nu vreau să comentez arbitrajul”

Antrenorul celor de la FC Argeș și-a exprimat și nemulțumirea cu privire la arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

„Un joc decis de detalii, le-am spus înainte de joc, că la nivelul ăsta, la echipe care își doresc play-off-ul, trebuie te organizezi foarte bine. Primul gol primit cu ghinion, am controlat jocul, am avut ocazii importante.

Nu vreau să comentez arbitrajul, mă abțin cu greu, așa manieră de arbitraj... zici că eram la baschet. Ei erau la lupte, orice contact a fost fault pentru adversar.

O inexactitate la golul doi (n.r. - al lui Stanojev), am intrat în joc, am marcat, am avut la 2-1 o ocazie bună, apoi o greșeală a lui Blagaic.

U Cluj are calitate, experiență și ne-au taxat și pe acea greșeală, asta a fost istoria jocului. Nici cu Petrolul nu ne comparăm, nici din punct de vedere financiar”, a mai adăugat Bogdan Andone.

Din primele 11 clasate, suntem pe locul 12 financiar, ca buget. Avem buget de locul 12, ce fac băieții e un lucru extraordinar. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

În urma rezultatului de pe Cluj Arena, formația antrenată de Cristiano Bergodi a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 42 de puncte, în timp ce FC Argeș se află pe poziția 5, cu 40 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 24 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

