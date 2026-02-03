Gabi Ruse, enervată de spectatori  Românca a fost eliminată din primul tur la Transylvania Open: „Sunt mulți antrenori în tribună”
Gabi Ruse, enervată de spectatori Românca a fost eliminată din primul tur la Transylvania Open: „Sunt mulți antrenori în tribună"

  • Gabriela Ruse (28 de ani, #70 WTA) a fost eliminată în primul tur al turneului Transylvania Open, după ce a fost învinsă de Rebeka Masarova (26 de ani, #109 WTA), scor 1-6, 6-4, 2-6.

Drumul româncei la turneul de la Cluj-Napoca s-a oprit încă din primul tur, fiind învinsă de Rebeka Masarov după o partidă care a durat două ore și 7 minute.

Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Transylvania Open

Gabriela Ruse a fost învinsă în trei seturi de Rebeka Masarova, în primul tur de la Transylvania Open, turneu care se desfășoară în perioada 1-7 februarie 2026.

În primul set, românca nu a reușit să-și impună jocul și a cedat 5 game-uri la rând în fața Rebekăi Masarova. Ruse a câștigat un singur game, dar nu a fost de ajuns pentru a schimba deznodământul setului.

Gabriela Ruse și-a revenit în setul secund și s-a luptat de la egal la egal cu jucătoarea de pe locul 109 WTA. După aproape o oră de joc, românca a câștigat cu scorul de 6-4 și a trimis partida în setul decisiv.

Totuși, Ruse nu s-a mai regăsit, iar sportiva originară din Elveția s-a desprins rapid pe tabelă, câștigând primele două game-uri. Românca a încercat să revină, dar Masarova a câștigat setul decisiv cu 6-2, potrivit eurosport.ro.

În următoarea fază a competiției, Rebeka Masarova va da peste Xinyu Wang (24 de ani, #32 WTA).

Gabriela Ruse, enervată de un suporter: „Mulți antrenori în tribună”

De-a lungul partidei cu Rebeka Masarova, Gabriela Ruse a fost deranjată de o persoană care se afla în tribune. Acel spectator vorbea tot timpul și repeta obsesiv „Hai, gândește”.

Cuvintele fanului au scos-o din sărite pe Gabriela Ruse, care i-a spus: „Numai, gata!”. La conferința de presă de după meci, românca a declarat:

„E dificil, pentru că sunt foarte mulți antrenori în tribună care ne sfătuiesc. Ceea ce vreau să transmit este faptul că și noi ne dorim să câștigăm fiecare punct, ne dorim să jucăm cel mai bun tenis al nostru, dar, câteodată, pur și simplu nu se poate mai mult”, a declarat Gabriela Ruse, conform eurosport.ro.

Gabriela Ruse a vorbit și despre partida cu Rebeka Masarova:

„În primul rând, aș vrea să îi dau credit adversarei mele, a făcut un tenis extraordinar, a servit foarte bine.

Eu, din păcate, nu cred că am arătat cel mai bun tenis al meu, însă e normal, încă nu m-am recuperat după Australian Open, am jucat foarte multe meciuri, mă resimt puțin.

Nu sunt supărată, pentru că am dat tot ce am putut și, ce să zic, probabil că va trebui să am câteva momente cu mine, să mă gândesc puțin ce s-a întâmplat astăzi, de ce m-am simțit atât de tensionată.

Cred că în primul rând la serviciu (n.r. - s-a făcut diferența), dar și la retur, pentru că am simțit că nu am avut o claritate extraordinară, dar nici nu aveam cum să am o claritate foarte bună, având în vedere că ea servea cu 180-185 km/h constant. A fost pur și simplu mai bună ca mine astăzi și trebuie să accept lucrul ăsta”, a mai spus tenismena.

Sorana Cîrstea, victorie la Transylvania Open

Patru jucătoare românce au jucat ieri la Transylvania Open, dar doar Sorana Cîrstea a trecut de primul tur.

În runda inaugurală, Cîrstea a învins-o pe Kamilla Rakhimova cu scorul de 6-4, 6-4, la după un meci ce a durat o oră și 41 de minute.

Româncele care au pierdut ieri, în primul tur:

  • Elena Ruxandra Bertea - Kaja Juvan, scor 3-6, 4-6
  • Miriam Bulgaru - Olga Danilovic, scor 4-6, 3-6
  • Ana Bogdan - Maja Chwalinska, scor 3-6, 2-6

În turul 2 la Transylvania Open, Sorana Cîrstea va da peste Tamara Zidansek (28 de ani, 144 WTA). Meciul va avea loc miercuri, de la ora 11:00.

