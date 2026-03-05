Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul +7 foto
Bogdan Andone FOTO: Sport Pictures
Superliga

Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 10:14
  • Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul revelației din Liga 1, FC Argeș, ar putea părăsi gruparea piteșteană, la finalul acestui sezon.

Tehnicianul ar fi dorit de un club important din prima ligă a Belgiei.

Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește și
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova

Bogdan Andone, dorit de o echipă de tradiție din Europa

Bogdan Andone ar putea pleca de la FC Argeș în această vară, el fiind dorit de cei de la Genk, una dintre echipele de tradiție ale fotbalului belgian.

Genk este una dintre cele mai importante cluburi din Belgia, cu patru titluri câștigate, cinci Cupe și două Supercupe.

În cazul în care mutarea se va concretiza, Bogdan Andone ar ar bifa a doua experiență ca antrenor în străinătate, după perioada petrecută în Cipru, la Apollon Limassol. Andone i-a antrenat pe ciprioți între februarie și august 2023.

Alături de FC Argeș, Bogdan Andone a obținut promovarea în Liga 1, calificarea în play-off la primul sezon de după promovare, dar și accederea în semifinalele Cupei României, acolo unde gruparea piteșteană o va întâlni pe Universitatea Cluj.

FOTO. Bogdan Andone, în tribună la Dinamo - FC Argeș 0-1

Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (2).jpg
Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (2).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (1).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (2).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (3).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (4).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Dani Coman a confirmat interesul belgienilor pentru Bogdan Andone

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a vorbit despre posibila plecare a lui Andone și a confirmat faptul că o grupare de tradiție din Belgia este interesată de acesta, fără a numi echipa.

„Vă dați seama că ne dorim să continuăm cu Bogdan Andone și de la vară, mai ales că are contract cu noi, dar în acest moment nu sunt sigur că acest lucru se va și întâmpla.

Nu vă pot confirma numele echipei de care îmi spuneți, dar este adevărat că el este dorit de o echipă foarte bună din Belgia.

Bogdan a fost foarte corect cu mine și mi-a comunicat acest lucru. Dacă el își dorește să plece la vară, atunci noi nu ne vom opune, pentru că el ne-a ajutat pe noi foarte mult să obținem rezultate extraordinar de bune.

Iar omenește nici nu ne putem opune ca el să meargă într-un loc unde financiar ar putea să câștige foarte bine și mult mai mult decât la FC Argeș. Ăsta e cursul vieții”, a declarat Dani Coman, conform prosport.ro.

Bogdan Andone merită o asemenea ofertă, deoarece el este un antrenor foarte bun. Însă, vom vedea la sfârșitul sezonului regular ce decizie va lua Bogdan. Noi trebuie să ne concentrăm acum doar pe meciurile viitoare și nimic mai mult. Dani Coman, președinte FC Argeș

Citește și

„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!”
Campionate
09:43
„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!”
Citește mai mult
„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!”
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României
Superliga
08:40
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României
Citește mai mult
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

antrenor Dani Coman liga 1 fc arges belgia genk bogdan andone
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
05.03
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
05.03
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
05.03
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
05.03
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 32 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 8 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share