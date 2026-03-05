Dorit de o echipă de tradiție Bogdan Andone, în vizorul unei formații din străinătate + Președintele lui FC Argeș confirmă interesul

Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul revelației din Liga 1, FC Argeș, ar putea părăsi gruparea piteșteană, la finalul acestui sezon.

Tehnicianul ar fi dorit de un club important din prima ligă a Belgiei.

Bogdan Andone, dorit de o echipă de tradiție din Europa

Bogdan Andone ar putea pleca de la FC Argeș în această vară, el fiind dorit de cei de la Genk, una dintre echipele de tradiție ale fotbalului belgian.

Genk este una dintre cele mai importante cluburi din Belgia, cu patru titluri câștigate, cinci Cupe și două Supercupe.

În cazul în care mutarea se va concretiza, Bogdan Andone ar ar bifa a doua experiență ca antrenor în străinătate, după perioada petrecută în Cipru, la Apollon Limassol. Andone i-a antrenat pe ciprioți între februarie și august 2023.

Alături de FC Argeș, Bogdan Andone a obținut promovarea în Liga 1, calificarea în play-off la primul sezon de după promovare, dar și accederea în semifinalele Cupei României, acolo unde gruparea piteșteană o va întâlni pe Universitatea Cluj.

Dani Coman a confirmat interesul belgienilor pentru Bogdan Andone

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a vorbit despre posibila plecare a lui Andone și a confirmat faptul că o grupare de tradiție din Belgia este interesată de acesta, fără a numi echipa.

„Vă dați seama că ne dorim să continuăm cu Bogdan Andone și de la vară, mai ales că are contract cu noi, dar în acest moment nu sunt sigur că acest lucru se va și întâmpla.

Nu vă pot confirma numele echipei de care îmi spuneți, dar este adevărat că el este dorit de o echipă foarte bună din Belgia.

Bogdan a fost foarte corect cu mine și mi-a comunicat acest lucru. Dacă el își dorește să plece la vară, atunci noi nu ne vom opune, pentru că el ne-a ajutat pe noi foarte mult să obținem rezultate extraordinar de bune.

Iar omenește nici nu ne putem opune ca el să meargă într-un loc unde financiar ar putea să câștige foarte bine și mult mai mult decât la FC Argeș. Ăsta e cursul vieții”, a declarat Dani Coman, conform prosport.ro.

Bogdan Andone merită o asemenea ofertă, deoarece el este un antrenor foarte bun. Însă, vom vedea la sfârșitul sezonului regular ce decizie va lua Bogdan. Noi trebuie să ne concentrăm acum doar pe meciurile viitoare și nimic mai mult. Dani Coman, președinte FC Argeș

