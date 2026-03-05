 Rapid, în negocieri  Victor Angelescu anunță: „Avem discuții și cu români, și cu străini”
Victor Angelescu FOTO: Rapid București
Rapid, în negocieri Victor Angelescu anunță: „Avem discuții și cu români, și cu străini"

  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a anunțat că gruparea giuleșteană se află în negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting, după plecarea lui Daniel Sandu.

Din 2022 la Rapid, Daniel Sandu i-a părăsit în această iarnă pe giuleșteni, după ce a decis să dea curs ofertei de la Toulouse, grupare aflată pe locul 11 în Ligue 1.

Rapid îi caută înlocuitor lui Daniel Sandu

După plecarea lui Sandu, președintele Rapidului a anunțat că gruparea giuleșteană poartă deja negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting.

„Avem anumite discuții și vom pune pe cineva. Avem discuții și cu români, și cu străini, dar un român în principal. Vom vedea, că sunt anumite discuții și la momentul oportun vom anunța.

Avem mulți români în străinătate, știu cel puțin doi, trei români șefi de scouteri la echipe importante. Nu români că s-au născut în Italia, ci pe care nu-i cunoști, dar sunt la echipe mari”, a anunțat Victor Angelescu, conform orangesport.ro.

Victor Angelescu, despre plecarea lui Daniel Sandu: „Poate ne întâlnim pe parcurs”

Președintele „alb-vișiniilor” a spus câteva cuvinte și despre plecarea lui Daniel Sandu:

„A fost o oportunitate pentru el şi s-a dus la Toulouse şi îi urez baftă. Noi ne vedem de treaba noastră, el să-şi facă treaba la Toulouse şi poate ne întâlnim pe parcurs. A fost o oportunitate pentru el”, a mai spus Victor Angelescu.

În noiembrie 2021, Daniel Sandu a fost angajat de Rapid pe postul de scouter.

Apoi, în vara anului 2024, acesta a fost promovat în funcția de director sportiv, fiind ulterior trecut în funcția de director al departamentului de scouting.

El este cel care a avut meritul de a-l aduce pe Albion Rrahmani.

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
