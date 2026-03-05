 Rapid, în negocieri  Victor Angelescu anunță: „Avem discuții și cu români, și cu străini”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a anunțat că gruparea giuleșteană se află în negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting, după plecarea lui Daniel Sandu.

Din 2022 la Rapid, Daniel Sandu i-a părăsit în această iarnă pe giuleșteni, după ce a decis să dea curs ofertei de la Toulouse, grupare aflată pe locul 11 în Ligue 1.

Rapid îi caută înlocuitor lui Daniel Sandu

După plecarea lui Sandu, președintele Rapidului a anunțat că gruparea giuleșteană poartă deja negocieri pentru numirea unui nou șef al departamentului de scouting.

„Avem anumite discuții și vom pune pe cineva. Avem discuții și cu români, și cu străini, dar un român în principal. Vom vedea, că sunt anumite discuții și la momentul oportun vom anunța.

Avem mulți români în străinătate, știu cel puțin doi, trei români șefi de scouteri la echipe importante. Nu români că s-au născut în Italia, ci pe care nu-i cunoști, dar sunt la echipe mari”, a anunțat Victor Angelescu, conform orangesport.ro.

Victor Angelescu, despre plecarea lui Daniel Sandu: „Poate ne întâlnim pe parcurs”

Președintele „alb-vișiniilor” a spus câteva cuvinte și despre plecarea lui Daniel Sandu:

„A fost o oportunitate pentru el şi s-a dus la Toulouse şi îi urez baftă. Noi ne vedem de treaba noastră, el să-şi facă treaba la Toulouse şi poate ne întâlnim pe parcurs. A fost o oportunitate pentru el”, a mai spus Victor Angelescu.

În noiembrie 2021, Daniel Sandu a fost angajat de Rapid pe postul de scouter.

Apoi, în vara anului 2024, acesta a fost promovat în funcția de director sportiv, fiind ulterior trecut în funcția de director al departamentului de scouting.

El este cel care a avut meritul de a-l aduce pe Albion Rrahmani.

