„Ne gândim la tot felul de lucruri” Daniel Niculae, ironii la adresa arbitrilor și a forului condus de Vassaras, după eliminarea lui Hermannstadt din Cupă

Daniel Niculae (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a criticat dur arbitrajul, după meciul pierdut cu U Cluj, 1-2, în sferturile de finală ale Cupei României.

Oficialul sibienilor susține că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri în prelungirile primei reprize, la un henț comis de Alin Chinteș (20 de ani), fundașul dreapta al celor de la U Cluj.

Daniel Niculae, după ce Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: „E strigător la cer”

Daniel Niculae a amintit și de faza controversată din meciul cu CFR Cluj (1-2), atunci când formației antrenate de Dorinel Munteanu (57 de ani) i s-a refuzat un penalty în ultimul minut de joc.

„E perioada când răcesc și mulți arbitri, mai ales cei care ne arbitrează pe noi. Eu sper să nu fie doar împotriva noastră.

E penalty foarte clar. 1-0 înainte de pauză. Până la urmă, am reușit să deschidem scorul, dar nu am reușit să ținem de el până la final.

Nu știu ce să mai comentez. Conjuctura că am avut un penalty... explicația a fost evazivă, că l-a lovit în cot.

Până la urmă, cred că am ieșit cu capul sus din această competiție. Am avut 1-0 pe terenul unei echipe foarte bune, cu o forță ofensivă foarte bună.

La meciul cu CFR, arbitrul VAR a chemat arbitrul principal la marginea terenului.

E o greșeală foarte mare și ne afectează și pe noi și pe alte echipe. Noi nu pierdeam dacă primeam acel penalty cu CFR. Important e ca aceste greșeli să nu se mai repete.

E strigător la cer. La meciul cu CFR l-a chemat, nu am nimic cu alte echipe, dar acum nu l-a chemat.

Am cerut și noi desecretizarea de la meciul cu CFR, dar noi nu avem internet foarte bun la Sibiu. O să facem contracte cu toți de pe piață, dar nici atunci nu cred că o să ajungă mailul la cine trebuie.

Nu e de glumit, e o glumă amară. Sper în continuare ca lucrurile să se rezolve doar pe teren. Greșelile se repetă, am ajuns să ne gândim la tot felul de lucruri”, a declarat Daniel Niculae, citat de digisport.ro.

Brigada de arbitri din U Cluj - Hermannstadt 2-1

