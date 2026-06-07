„În sfârșit!” MM Stoica a avut 3 remarcați după victoria cu Țara Galilor + singurul criticat: „Mi s-a părut din alt film” +9 foto
Mihai Stoica
Nationala

„În sfârșit!” MM Stoica a avut 3 remarcați după victoria cu Țara Galilor + singurul criticat: „Mi s-a părut din alt film”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 20:30
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 20:30
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Succesul cu Țara Galilor a reprezentat prima victorie a lui Gică Hagi (61 de ani) de la revenirea pe banca naționalei.

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ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 2-1. Mihai Stoica: „Naționala a arătat altfel”

Oficialul de la FCSB s-a arătat încântat de jocul prestat de „tricolori” și a ținut să evidențieze evoluția mai multor jucători.

„Am întâlnit o echipă bună și am arătat foarte bine. În prima repriză părea că cedăm inițiativă, dar am avut reacție mereu și reușite.

Am marcat gol valabil. OK, ridicase fanionul înainte, dar faza a curs, nici Louis n-a știut, nici cel cu care era în duel, nici portarul. A dat o torpilă...

Golul anulat în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (4).jpeg
Golul anulat în România - Țara Galilor FOTO Captură Prima TV (4).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

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Pentru mine, remarcații acestei partide au fost Louis Munteanu, care a făcut totul aproape perfect, apoi Olaru și David Matei, care este revelația pe care a propus-o noul selecționer.

Nu numai că a centrat la golul 2 și a trimis balonul în bară la o fază foarte frumoasă, el și pe construcție a fost foarte bun.

Cred că a pierdut o singură minge și a venit și a făcut și intercepții. OK, poți să spui că e un amical, că nu se știe cum erau fizic galezii în ultimele 20 de minute.

Naționala a arătat altfel, clar a arătat altfel. Am avut niște probleme, pe erori individuale, pentru că și galezii au avut niște ocazii foarte, foarte mari.

Astea se pot corija. Important este că, în sfârșit, am arătat ceva ofensiv. Noi nu arătam nimic ofensiv. Noi am avut meciuri pe care nu le pierdeam, cum a fost în Elveția, de exemplu, dar la care nu arătam nimic.

Ăsta e un amical, poate nu e relevant, dar sunt niște semne bune. Cel puțin asta a fost percepția mea”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

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România - Țara Galilor Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (18).jpeg

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Mihai Stoica: „Am zis că ar fi excepțional să joace Olaru acolo”

Mihai Stoica a vorbit și despre prestația lui Darius Olaru, explicând de ce e mai potrivit decât Stanciu să joace în spatele vârfurilor. Un singur jucător a fost criticat, Eissat, care a fost folosit în partea stângă a defensivei.

„Când am văzut echipa de start, am zis că ar fi excepțional să joace Olaru în spatele atacanților, nu Stanciu. Eram convins că va fi un romb la mijloc.

Noi, dacă am avea o posesie mai bună, probabil că ar fi mai nimerit Stanciu acolo, are mai mare grijă de minge. Dar, pe reacție, Olaru e mai potrivit.

Accelerează foarte bine. Uite, golul anulat pe nedrept, Stanciu nu putea să facă niciodată ce a făcut Olaru, nu putea să câștige duel aerian.

Olaru nu refuză niciun duel, indiferent împotriva cui joacă. Asta te ajută de multe ori. Acum, ar fi fost un assist. Oricum a avut după la golul lui Coman.

E un jucător mai rapid, cu o viteză de reacție mai bună și poate cere mingea în profunzime. Stanciu n-a făcut niciodată asta, are alte calități, este alt profil, chiar dacă poziția e cumva aceeași.

Jucător de execuție ca Nicușor n-a existat în ultimii ani la națională. E excepțional să poți să ceri mingea în profunzime cum face Olaru.

Mie nu mi s-a părut Eissat bun. Mi s-a părut din alt film, dar poate nu înțeleg bine ce i s-a cerut. Mi s-a părut lent, a pierdut multe dueluri.

Probabil și pentru că nu e poziția lui. În schimb, mi-a plăcut foarte mult Sorescu în partea dreaptă.

Mi s-a părut că are mai mult curaj. Asta îi reproșam când a fost la noi, că nu are mai mult curaj. E un jucător care se apropie mult de Rațiu ca profil. Mi-a plăcut Dragomir, ca de obicei.

Cred că e titular indiferent ce jucători sunt apți. Mi-a plăcut și Stanciu foarte mult, Băluță mi s-a părut foarte bun”, a concluzionat Mihai Stoica.

După amicalele cu Georgia și Țara Galilor, România se pregătește de meciurile din Liga Națiunilor, primele partide oficiale cu Gică Hagi pe bancă.

Programul României din Liga Națiunilor

  • 25 septembrie: Suedia - România
  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 2 octombrie: Polonia - România
  • 5 octombrie: România - Suedia
  • 14 noiembrie: România - Polonia
  • 17 noiembrie: Bosnia - România

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